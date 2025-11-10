Pernambuco volta a brilhar na Seleção: Juba, Andrey e Zé Lucas representam o estado em diferentes gerações
Publicado: 10/11/2025 às 11:20
Luciano Juba e Zé Lucas, joias da base do Sport (Isabela Azine e Nelso Terme/CBF)
Pernambuco voltou a marcar presença nas convocações da Seleção Brasileira, tanto na equipe principal quanto nas categorias de base. Luciano Juba, revelado pelo Sport e hoje no Bahia, foi chamado pelo técnico italiano Carlo Ancelotti para os amistosos contra Senegal e Tunísia, dias 15 e 18 de novembro deste mês, respectivamente.
Desde a chegada de Carlo Ancelotti à Seleção Brasileira, nomes que nasceram em Pernambuco, ou que fizeram base no estado vão sendo mais frequentes. Joelinton, formado na base do Sport, ganhou destaque na Europa e atualmente joga no Newcastle, da Inglaterra. O mesmo aconteceu com Douglas Santos, paraibano revelado pelo Náutico, que voltou a Seleção Brasileira sob o comando do italiano. Além de Kaio Jorge, atacante do Cruzeiro criado na base rubro-negra e Matheus Cunha, natural de João Pessoa, porém iniciou sua trajetória nas categorias de base do CT Barão, de Recife.
Na Seleção Sub-17, Zé Lucas, joia da base do Sport é titular e capitão da equipe. Enquanto Andrey Fernandes, que atua pelo Vasco da Gama, tenta conquistar seu espaço entre os titulares.
Campeões mundiais
Em quatro dos cinco títulos mundiais do Brasil haviam pernambucanos presentes no elenco campeão. Vavá foi bicampeão mundial com o Brasil em 1958 e 1962, o volante Zequinha estava presente no elenco do bicampeonato (1962), porém não entrou em campo. Em 1994, o zagueiro Ricardo Rocha representou o estado no tetra brasileiro, e mais recentemente Rivaldo foi peça chave no pentacampeonato da Seleção Brasileira.
PERNAMBUCANOS NA COPA DO MUNDO
1 – Ademir Menezes, 1950 (atacante, Sport) – 6 jogos e 9 gols
2 – Vavá, 1958/1962 (atacante, Sport) – 10 jogos e 9 gols
3 – Zequinha, 1962 (volante, Santa Cruz) – nenhum jogo
4 – Rildo, 1966 (lateral-esquerdo, Sport) – 1 jogo e 1 gol
5 – Manga, 1966 (goleiro, Sport) – 1 jogo
6 – Ricardo Rocha, 1990/1994 (zagueiro, Santa Cruz) – 3 jogos
7 – Rivaldo, 1998/2002 (meia, Santa Cruz) – 14 jogos e 8 gols
8 – Juninho Pernambucano, 2006 (meia, Sport) – 3 jogos e 1 gol
9 – Josué, 2010 (volante, Porto) – 1 jogo
10 – Hernanes, 2014 (meia, Unibol) – 3 jogos
Fonte: Blog Cássio Zirpoli