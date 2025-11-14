Dunga vê semelhança entre seleção de Carlo Ancelotti e time de 1994: 'Estilo europeu'

Dunga, capitão da Seleção Brasileira no tetracampeonato (Reprodução/ redes sociais)

Capitão do tetracampeonato mundial do Brasil, Dunga acredita que o trabalho de Carlo Ancelotti caminha para render bons resultados. Em entrevista ao jornal espanhol As, o ex-jogador citou semelhanças entre o futebol praticado na Copa do Mundo de 1994, que resultou na conquista da quarta taça da seleção brasileira, e o atual estilo de jogo proposto pelo treinador italiano.

"Isso aconteceu conosco também em 1994 e não ganhávamos a Copa do Mundo há 24 anos. Tudo tem que conspirar (a seu favor) para ganhar a Copa. Todos devem ter a mesma mentalidade e, principalmente, o mesmo objetivo. Muitas vezes você diz que estamos no mesmo barco. Agora, você tem que remar na mesma direção; O Brasil tem um estilo europeu, mas também o tinha em 1994", disse Dunga, que recentemente entrou para o Salão da Fama do Futebol no México.

No Brasil, há um debate sobre a perda da essência do futebol brasileiro na seleção, principalmente pelo fato do elenco ser composto majoritariamente por atletas que atuam na Europa. Para Dunga, essa situação é parecida com o que ocorreu às vésperas da Copa do Mundo de 1994.

"Muitos jogadores estavam na Europa, mas não perdemos nossa natureza. Ele é como o mexicano, pode passar 100 anos fora do México e continua com a mesma paixão, está apegado à sua cultura Acho que o Brasil tem bons jogadores, mas eles precisam de uma boa postura e decisões. Na Copa do Mundo você não tem amanhã. Tudo é hoje! Você tem que sair para o campo e dizer: 'hoje nós vamos ganhar! Não importa o frio ou o calor, venceremos!'", comentou.

Além da experiência dentro de campo, Dunga também acumula duas passagens pela seleção brasileira como técnico e foi o comandante na Copa do Mundo de 2010, na África do Sul. O capitão do tetra entende como ninguém o ambiente necessário para se construir um ambiente campeão.

"Acho que os jogadores, se jogarem coletivamente e saberem o que fazer, você pode fazer. Somos todos bons e, se quiser vencer, enfrentará o bom; o Brasil tem que encontrar soluções. Pensar sobre 'os outros são muito bons ou tem bons jogadores'. Bem, sim! Mas tem que enfrentar todos. Sabemos que vocês vão enfrentar os melhores do mundo e nós é que vamos superar", explicou.

Outro ponto destacado pelo ex-treinador da seleção é que o futebol no Brasil é tratado como uma forma de driblar as barreiras do dia a dia. "O DNA do futebol brasileiro é superar as adversidades da vida. A maioria dos jogadores não tem as melhores condições. Futebol é a forma como expressamos nossas qualidades. Nosso talento e superação das adversidades. Brincamos nas ruas, no mar ou em qualquer lugar. É a maneira de driblar a adversidade."

