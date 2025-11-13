Ancelotti afirma ter tomado 'decisão certa' ao deixar Real Madrid e assumir seleção brasileira

Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira ( RAFAEL RIBEIRO/CBF)

Carlo Ancelotti está contente no comando da seleção brasileira. Em entrevista ao jornal espanhol "As" publicada nesta terça-feira, o técnico italiano revelou que tomou a decisão certa ao ter deixado o Real Madrid, onde foi multicampeão, e aceito o convite para ser técnico do Brasil.

"Pensar em ir a outro clube foi complicado para mim pelo legado que tinha deixado aqui (no Real Madrid), que foi muito grande. Foi difícil me imaginar em outro clube. Mas o Brasil te chama e se torna um grande desafio, uma grande esperança para se preparar para uma Copa do Mundo com a seleção pentacampeã, a histórica canarinha. Além disso, ser técnico de uma seleção é um trabalho diferente. Gosto muito do que estou fazendo. Tomei a decisão certa", disse Ancelotti ao "As".

Questionado sobre as diferenças entre comandar uma equipe e uma seleção, Ancelotti disse que está aproveitando o Brasil e em constante aprendizado sobre a cultura ao redor do futebol brasileiro."Um trabalho com mais pausa, mais observação do que intervenção. Não tenho muito tempo para treinar, mas isso já acontecia comigo devido às exigências dos calendários. Procuro aprender todos os dias como é o futebol atual no Brasil, a cultura do país, tudo. Moro no Rio de Janeiro o maior tempo possível. Gosto muito da cidade. Agora não estou na maquinaria todos os dias como antes. Há tempo de observar com calma. Jogadores, estrutura do futebol brasileiro, com um presidente muito jovem da Confederação, que quer mudar as coisas para melhorar. Tudo o que é bom", disse italiano.

Um jogador que chegou como grande promessa ao Real Madrid enquanto Ancelotti comandava o time foi Endrick. Entretanto, o jovem não conseguiu se firmar no elenco merengue e tem tido poucas oportunidades. Durante a entrevista, Ancelotti desmentiu que tenha aconselhado o brasileiro a deixar o clube de Madri para buscar vaga no elenco para a Copa do Mundo de 2026.

"Não é verdade que eu disse que ele deveria deixar o Madrid para ir à Copa. É uma questão para o Real Madrid e para o jogador. Aqueles que dizem que eu afirmei isso não são verdadeiros. Ele deve conversar com o clube e tomar a melhor decisão para si e para o Real Madrid. Eu nunca aconselharia o Real Madrid sobre o que eles têm a ver com um de seus jogadores", afirmou.

Em relação às recentes polêmicas de Vinícius Júnior com o técnico Xabi Alonso no Real Madrid, mais especificamente sobre a revolta do atacante ao ser substituído no último clássico contra o Barcelona, Ancelotti disse que o jogador errou.

"Simplesmente, ele errou naquele dia e tem que entender o papel que tem agora em Madri, o papel do jogador mais importante do vestiário do que era antes. Você errou, pediu desculpas e deve aprender com esses erros. É direito do treinador fazer as mudanças que precisa para melhorar a equipe", disse Ancelotti.

Ainda sobre Real Madrid, o treinador da seleção comentou o trabalho realizado por Xabi Alonso, que o substituiu no clube da capital espanhola, e que tem enfrentado críticas após tropeços em La Liga e na Champions League.

"Um empate no Real Madrid é a antessala de uma crise. Os resultados do Real Madrid são espetaculares até agora (na temporada). O que mais se pode pedir (a Xabi Alonso)?", disse.

Sobre a ausência de Neymar na seleção brasileira, o italiano ressaltou que as condições físicas do jogador impedem que ele possa jogar em alto nível. Na visão do italiano, este é um ponto determinante para o craque não voltar à defender o Brasil.

"Ninguém pode discutir com o talento de Neymar, mas ele teve problemas com lesões recentemente. Agora voltou a jogar, mas precisa recuperar sua melhor condição física. É normal no futebol de hoje, que tem muita cobrança física e há muita intensidade", afirmou o treinador.

Por fim, o italiano destacou que a seleção brasileira tem totais chances de conquistar a Copa do Mundo do ano que vem. Para ele, a seleção espanhola, atual campeã da Euro, será um grande rival na luta pelo hexacampeonato mundial.

"Temos qualidade para disputar e para brigar pela Copa. O objetivo é levantar a sexta Copa e para nos motivarmos temos que ter isso em mente. Claro, sabendo das dificuldades com outros grandes favoritos, entre eles a Espanha", finalizou.

Até o momento, Ancelotti comandou a seleção brasileira em seis partidas, com três vitórias, um empate e duas derrotas. Para finalizar 2025, Ancelotti comandará o Brasil em dois amistosos nesta Data Fifa de novembro. O primeiro duelo da seleção brasileira nesta Data Fifa é contra Senegal, no sábado, às 13h, no Emirates Stadium, em Londres, na Inglaterra. Já o segundo jogo será diante da Tunísia, no dia 18, às 16h30, no Decathlon Stadium, em Lille, na França.