Ancelotti anuncia última convocação da Seleção Brasileira em 2025; saiba horário e onde assistir
Ancelotti anuncia convocação da Seleção Brasileira para amistosos de novembro
Publicado: 03/11/2025 às 10:23
Carlo Ancelotti, treinador da Seleção Brasileira (RAFAEL RIBEIRO/CBF)
O técnico Carlo Ancelotti divulga nesta segunda-feira (3), às 15h, a lista de convocados da Seleção Brasileira para os amistosos contra Senegal e Tunísia, que serão disputados em território europeu. O anúncio da convocação terá transmissão ao vivo pelo SporTV e pela CazéTV, além da cobertura da CBF TV, no YouTube.
A expectativa é de que a lista traga mais jogadores que atuam no futebol brasileiro, em uma tentativa de testar novas opções para a Copa do Mundo de 2026.
Após os jogos de novembro, a Seleção ainda terá amistosos em março de 2026 contra França e Croácia, etapas em que Ancelotti pretende definir praticamente toda a equipe para a Copa do Mundo, que será realizada entre 11 de junho e 19 de julho no México, Canadá e Estados Unidos.
Convocação da Seleção Brasileira:
Data: 03/11/2025
Horário: 15h
Onde assistir: Sportv, Cazé TV e CBF TV (Youtube)