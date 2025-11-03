diariodepernambuco.com.br
Seleção Brasileira

Ancelotti anuncia última convocação da Seleção Brasileira em 2025; saiba horário e onde assistir

Paulo Mota

Publicado: 03/11/2025 às 10:23

Carlo Ancelotti, treinador da Seleção Brasileira/RAFAEL RIBEIRO/CBF

O técnico Carlo Ancelotti divulga nesta segunda-feira (3), às 15h, a lista de convocados da Seleção Brasileira para os amistosos contra Senegal e Tunísia, que serão disputados em território europeu. O anúncio da convocação terá transmissão ao vivo pelo SporTV e pela CazéTV, além da cobertura da CBF TV, no YouTube.

O Brasil enfrenta o Senegal no dia 15 de novembro, no estádio Emirates, em Londres, e a Tunísia no dia 18, em Lille, na França. Esses serão os últimos compromissos da Seleção em 2025.

A expectativa é de que a lista traga mais jogadores que atuam no futebol brasileiro, em uma tentativa de testar novas opções para a Copa do Mundo de 2026.

Após os jogos de novembro, a Seleção ainda terá amistosos em março de 2026 contra França e Croácia, etapas em que Ancelotti pretende definir praticamente toda a equipe para a Copa do Mundo, que será realizada entre 11 de junho e 19 de julho no México, Canadá e Estados Unidos.

Convocação da Seleção Brasileira:
Data: 03/11/2025
Horário: 15h
Onde assistir: Sportv, Cazé TV e CBF TV (Youtube)

