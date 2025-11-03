Mundial Sub-17 começa nesta segunda-feira (03) com dois pernambucanos na Seleção Brasileira
Seleção Brasileira Sub-17 estreia nesta terça-feira (04), contra Honduras, com dois pernambucanos
Publicado: 03/11/2025 às 11:18
Zé Lucas, volante do Sport (Nelson Terme/CBF)
A Copa do Mundo Sub-17 de 2025 começa nesta segunda-feira (3) em Doha, no Catar, reunindo 48 seleções em busca do título mundial – a grande final está marcada para 27 de novembro, no Estádio Internacional Khalifa. A Seleção Brasileira estreia terça-feira (04) contra Honduras, contando com dois jovens talentos pernambucanos.
O torneio mantém o formato de classificação tradicional: os dois melhores de cada grupo avançam diretamente, enquanto os oito melhores terceiros colocados também seguem para a fase eliminatória, que terá 32 avos de final, oitavas, quartas, semifinais e a final.
A Seleção Brasileira Sub-17 soma quatro títulos mundiais (1997, 1999, 2003 e 2019). A Nigéria, maior campeã da história do torneio com cinco conquistas, não se classificou para esta edição, enquanto a Alemanha chega como atual campeã, após vencer o Mundial de 2023.
Dois pernambucanos integram a equipe brasileira nesta edição. Zé Lucas, do Sport, volta a vestir a camisa da Seleção após se destacar como capitão na conquista do Sul-Americano Sub-17 em abril. Andrey Fernandes, atacante do Vasco da Gama, também busca se firmar no cenário internacional, após temporadas de destaque nas categorias de base do clube carioca.
A Fifa decidiu que, a partir de 2025, o Mundial Sub-17 será disputado anualmente, reforçando a importância da competição como vitrine para jovens talentos do futebol mundial.
Veja a agenda completa de jogos do Brasil na Copa do Mundo sub-17
Terça-feira, 4 de novembro 09h30 – Brasil x Honduras
Sexta-feira, 7 de novembro 12h45 – Brasil x Indonésia
Segunda-feira, 10 de novembro 11h45 – Zâmbia x Brasil