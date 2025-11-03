Quem chega em alta e em baixa para convocação da seleção brasileira de Carlo Ancelotti?

Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira (Rafael Ribeiro/ CBF)

Carlo Ancelotti faz, nesta segunda-feira (3), sua 4ª convocação desde que chegou ao comando da seleção brasileira em maio deste ano. O Brasil já está classificado para a Copa do Mundo de 2026, então o treinador italiano aproveita o momento para reafirmar algumas certezas e fazer outros testes.

Uma das dúvidas mais pertinentes para Ancelotti é Neymar. O craque voltou ao Santos no último sábado (1º) após mais de 50 dias parado. Sua entrada no jogo com o Fortaleza trouxe novos ares para o clube da Baixada, mas sua total recuperação ainda é uma incógnita.

Neymar teria acelerado seu processo de retorno para atuar pelo Santos no sábado. Contudo, não se sabe ao certo o quanto sua utilização por Vojvoda foi benéfica ou não. Ancelotti já declarou uma vez que o astro só seria utilizado se estivesse em plenas condições de jogo. Ele ainda não foi convocado pelo treinador italiano.

Um nome praticamente certo nas convocações de Ancelotti é Vini Jr. O astro do Real Madrid tem chamado mais atenções do que faz fora de campo do que dentro dele. No fim de outubro ele se envolveu numa polêmica ao ser substituído no El Clásico. "Vou embora do time. Eu vou, é melhor eu ir", teria dito o atacante, pela leitura labial das câmeras da transmissão. Além disso, ele recentemente assumiu namoro com uma influenciadora brasileira. Dentro das quatro linhas, desperdiçou um pênalti no último jogo do Real Madrid no Espanhol. Ele soma duas convocações e quatro partidas disputadas.

Os goleiros Bento e Hugo Souza são os que mais tiveram convocações por parte de Ancelotti: três cada um, com uma partida para cada. Com exceção ao jogo do Santos no dia 15 de outubro, em que Hugo não estava na meta corintiana, o time do Parque São Jorge tem sofrido poucos gols nas partidas que tem realizado.

Pela seleção, porém, na única vez em que o goleiro do Corinthians teve oportunidade foi também a derrota de virada diante da seleção japonesa por 3 a 2. Bento, por sua vez, também apresenta números interessantes. Nos últimos cinco jogos pelo Al-Nassr, o arqueiro perdeu um jogo e venceu quatro, tendo sofrido três gols. Ele defendeu a meta brasileira diante da Coreia do Sul.

No setor defensivo, Marquinhos, Fabrício Bruno e Gabriel Magalhães foram lembrados por Ancelotti em todas as convocações até aqui. Destes, o jogador do Cruzeiro foi quem mais se destacou recentemente. Infelizmente, por fatores negativos. Foi justamente na derrota para o Japão em que Fabrício fez um gol contra e outro erro determinante para o resultado final.

Pelas laterais, Wesley e Vanderson tiveram três convocações cada O lateral do Monaco, porém, soma dois cortes. Na última oportunidade, ele teve problemas musculares no músculo posterior da coxa após partida com o Manchester City. A expectativa de retorno era de seis semanas e ele ainda não voltou. Vitinho, do Botafogo, ocupou seu lugar. Wesley, da Roma, vem atuando normalmente pela sua equipe, apesar de na seleção não ter tido bons rendimentos.

Bruno Guimarães e Casemiro são praticamente unanimidades para Ancelotti, tendo três convocações cada, com seis jogos para o volante do Newcastle e cinco para o do Manchester United. Um nome a se ficar de olho na posição é o do Lucas Paquetá, do West Ham, que tem duas convocações e quatro partidas disputadas.

Gabriel Martinelli, Richarlison, Matheus Cunha e Estevão são atacantes que estão constantemente nas convocações de Ancelotti e não devem ficar de fora desta vez. O destaque fica para Kaio Jorge. O jogador do Cruzeiro soma uma convocação, um gol e um corte por lesão. No último sábado, na vitória do time mineiro por 3 a 1 sobre o camisa 19 foi às redes duas vezes, ultrapassando Arrascaeta, do Flamengo, como artilheiro do Brasileirão.

Ancelotti é o quarto técnico da seleção brasileira no ciclo para 2026. Antes dele passaram no comando do Brasil: Ramon Menezes, interino nos primeiros seis meses de 2023; Fernando Diniz, interino entre julho de 2023 e janeiro de 2024; e Dorival Júnior, que ficou de janeiro de 2024 a março de 2025.