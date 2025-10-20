Saiba quando Ancelotti fará convocação da seleção para jogos contra Tunísia e Senegal

Os dois jogos contra as seleções africanas serão os últimos duelos do Brasil em 2025

Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira (Rafael Ribeiro/CBF)

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta segunda-feira que o técnico Carlo Ancelotti fará a convocação da seleção brasileira para os amistosos contra Senegal e Tunísia no dia 3 de novembro, às 15h. O anúncio da lista de jogadores será realizado na sede da entidade, no Rio de Janeiro.

Os dois jogos contra as seleções africanas fazem parte da preparação do Brasil para a Copa do Mundo de 2026. Além disso, estes serão os últimos duelos da equipe treinada por Ancelotti em 2025.

No dia 15 de novembro, os brasileiros enfrentam o Senegal, às 13h (de Brasília) no Emirates Stadium, em Londres, na Inglaterra, enquanto a partida contra a Tunísia será no dia 18, às 16h30, no Decathlon Stadium, em Lille, na França.

Na última Data Fifa, em amistosos contra seleções asiáticas, o Brasil goleou a Coreia do Sul por 5 a 0 e perdeu para o Japão por 3 a 2. Além destas partidas, a seleção brasileira disputou outros seis jogos oficiais em 2025, todos válidos pelas Eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo. No geral, foram quatro vitórias, um empate e três derrotas.

Antes do anúncio da lista final para a Copa do Mundo, prevista para maio de 2026, o Brasil ainda disputará amistosos em março.

