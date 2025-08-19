diariodepernambuco.com.br
Seleção Brasileira
UNIFORME

CBF vetou camisa vermelha da Seleção Brasileira e interrompeu produção

Samir Xaud confirmou a nova cor para o segundo uniforme do time nacional. Antes, o vermelho estava em pauta

Metrópoles

Publicado: 19/08/2025 às 16:20

Seguir no Google News Seguir

Camisa vermelha da Seleção Brasileira seria em parceria com a Jordan Brand, da Nike/Divulgação / Footy Headlines

Camisa vermelha da Seleção Brasileira seria em parceria com a Jordan Brand, da Nike (Divulgação / Footy Headlines)

Samir Xaud, presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), admitiu ter voltado atrás com a decisão de produzir uma camisa vermelha para a Seleção Brasileira. O dirigente negou qualquer motivação política e disse que a escolha foi por conta da identidade que a tradicional amarelinha carrega.

Veja também:

As especulações sobre uma camisa vermelha para ser utilizada na Copa do Mundo de 2026 começaram em abril deste ano, um mês antes de Xaud assumir a presidência. Ele admitiu ser contra a cor. A possibilidade do vermelho estampar a Seleção gerou polêmica entre público, que relacionou à política.

Mas o presidente disse que a desistência não foi por razão política. “Fui totalmente contra o vermelho, mas não por ideologia política. Foi pelo patriotismo que tenho pela bandeira. Muita gente levou para o lado político. Eu levei para o lado do Brasil. Azul, amarelo, verde e branco são as cores da nossa bandeira e são as cores que têm que ser seguidas”, explicou o comandante da CBF.


VEJA MAIS NO PORTAL DO METRÓPOLES 

1 / 5
Camisa vermelha da Seleção Brasileira seria em parceria com a Jordan Brand, da Nike
2 / 5
Samir Xaud, presidente da Confederação Brasileira de Futebol
3 / 5
Presidente da CBF, Samir Xaud
4 / 5
Samir Xaud quer Mundial no Brasil
5 / 5
Samir Xaud, presidente da CBF

Camisa vermelha da Seleção Brasileira seria em parceria com a Jordan Brand, da Nike (Divulgação / Footy Headlines)
Samir Xaud, presidente da Confederação Brasileira de Futebol (Rafael Ribeiro / CBF)
Presidente da CBF, Samir Xaud (Rafael Ribeiro/CBF)
Samir Xaud quer Mundial no Brasil (CBF)
Samir Xaud, presidente da CBF (Rafael Ribeiro/CBF)

 

brasil , Camisa vermelha , CBF , Copa de 2026 , Novo uniforme , Produção interrompida , Samir Xaud , seleção brasileira , veto
Mais de Seleção Brasileira
Últimas
WhatsApp DP
Mais Lidas
WhatsApp DP
Nossas redes
Facebook Instagram X (Twitter) Youtube Threads Google News WhatsApp DP