CBF vetou camisa vermelha da Seleção Brasileira e interrompeu produção

Samir Xaud confirmou a nova cor para o segundo uniforme do time nacional. Antes, o vermelho estava em pauta

Camisa vermelha da Seleção Brasileira seria em parceria com a Jordan Brand, da Nike (Divulgação / Footy Headlines)

Samir Xaud, presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), admitiu ter voltado atrás com a decisão de produzir uma camisa vermelha para a Seleção Brasileira. O dirigente negou qualquer motivação política e disse que a escolha foi por conta da identidade que a tradicional amarelinha carrega.

As especulações sobre uma camisa vermelha para ser utilizada na Copa do Mundo de 2026 começaram em abril deste ano, um mês antes de Xaud assumir a presidência. Ele admitiu ser contra a cor. A possibilidade do vermelho estampar a Seleção gerou polêmica entre público, que relacionou à política.

Mas o presidente disse que a desistência não foi por razão política. “Fui totalmente contra o vermelho, mas não por ideologia política. Foi pelo patriotismo que tenho pela bandeira. Muita gente levou para o lado político. Eu levei para o lado do Brasil. Azul, amarelo, verde e branco são as cores da nossa bandeira e são as cores que têm que ser seguidas”, explicou o comandante da CBF.





