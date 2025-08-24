diariodepernambuco.com.br
Seleção Brasileira
SELEÇÃO BRASILEIRA

Sub-17: Brasil goleia Costa Rica e vence o segundo amistoso por 7 x 1

O Brasil venceu a Costa Rica por 7 x 1, no Estádio da Ressacada

Metrópoles

Publicado: 24/08/2025 às 14:20

Seguir no Google News Seguir

Jogadores do Sub-17 do Brasil em comemoração de gol contra a Costa Rica/Leo Piva/ Staff Images / CBF

Jogadores do Sub-17 do Brasil em comemoração de gol contra a Costa Rica (Leo Piva/ Staff Images / CBF)

Brasil e Costa Rica se enfrentaram pela segunda vez na categoria Sub-17, neste domingo (24/8). O time comandado pelo técnico Dudu Patetuci venceu o confronto por 7 x 1, com direito a hat-trick de Andrey Fernandes.

Veja também:

Os dois amistosos contra a Costa Rica servem de preparação para a Copa do Mundo da categoria, que acontece em novembro, no Catar.

O Brasil abriu o placar com Pietro Sousa aos 18 minutos. O jogador recebeu um lançamento em profundidade e, sem dominar, conseguiu deslocar o goleiro costarriquenho para marcar o primeiro da Seleção Brasileira na partida.

VEJA MAIS EM METRÓPOLES

amistoso , brasil , Brasil x Costa Rica , Costa Rica , resultado , seleção brasileira , Seleção Sub-17
Mais de Seleção Brasileira
Últimas
WhatsApp DP
Mais Lidas
WhatsApp DP
Nossas redes
Facebook Instagram X (Twitter) Youtube Threads Google News WhatsApp DP