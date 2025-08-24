Sub-17: Brasil goleia Costa Rica e vence o segundo amistoso por 7 x 1
O Brasil venceu a Costa Rica por 7 x 1, no Estádio da Ressacada
Publicado: 24/08/2025 às 14:20
Jogadores do Sub-17 do Brasil em comemoração de gol contra a Costa Rica (Leo Piva/ Staff Images / CBF)
Brasil e Costa Rica se enfrentaram pela segunda vez na categoria Sub-17, neste domingo (24/8). O time comandado pelo técnico Dudu Patetuci venceu o confronto por 7 x 1, com direito a hat-trick de Andrey Fernandes.
Os dois amistosos contra a Costa Rica servem de preparação para a Copa do Mundo da categoria, que acontece em novembro, no Catar.
O Brasil abriu o placar com Pietro Sousa aos 18 minutos. O jogador recebeu um lançamento em profundidade e, sem dominar, conseguiu deslocar o goleiro costarriquenho para marcar o primeiro da Seleção Brasileira na partida.