Semifinais da Copa América Feminina começam nesta segunda; veja agenda

As semifinais começam nesta segunda-feira (28/7), com Argentina e Colômbia. Brasil e Uruguai jogam na terça (29/7)

Seleção Brasileira Feminina (Lívia Villas Boas / CBF)

As fases finais da Copa América feminina estão se aproximando. Após uma primeira etapa tensa e cheia de emoções, as semifinais começam nesta segunda-feira (28/7), com Argentina e Colômbia em campo. No dia seguinte, é a vez do Brasil jogar contra o Uruguai.

Veja os duelos da segunda fase da Série D

Vôlei: Brasil perde para Itália por 3 sets a 1 na final da VNL Veja também:

Na primeira semifinal, que acontece nesta segunda (28/7), às 21h, a Argentina é a favorita a se classificar para a decisão. A Albiceleste foi a melhor seleção do grupo A, com 100% de aproveitamento. As Hermanas venceram Uruguai e Peru, por 1 x 0, Chile, por 2 x 1, e Equador, por 2 x 0. Ao todo, foram cinco gols marcados e apenas um sofrido.

Brasil entra em campo

Na terça-feira (29/7), às 21h, é a vez do Brasil entrar em campo. Também invictas, as comandadas de Arthur Elias buscam o nono título em 10 edições.

Veja mais em Metrópoles