Brasil goleia o Paraguai na Copa América feminina e se garante nas semis

Seleção Brasileira Feminina ( Lívia Villas Boas/ CBF)

Goleada, golaços, gritos de olé e classificação para a semifinal da Copa América feminina com 100% de aproveitamento. Assim foi a noite da Seleção Brasileira. As Canarinhas venceram o Paraguai por 4 x 1, nesta terça-feira (22/7), e confirmaram a vaga para a segunda fase da competição.

Yasmim foi a destaque do primeiro tempo, com dois gols. No segundo tempo, Duda Sampaio e Amanda Gutierres completaram a goleada verde e amarela. Claudia Martínez, do Paraguai, aproveitou uma falha da zaga brasileira e diminuiu o placar.

O próximo jogo da Seleção será na sexta-feira (25/7), contra a Colômbia, às 21h. As adversárias precisam, pelo menos, de um empate para garantir a vaga na semifinal.

