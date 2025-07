Primeira edição da Copa Maria Bonita estreia em Pernambuco no mês de outubro

Torneio terá participação de clubes dos nove estados do Nordeste

Copa Maria Bonita, presidente da FPF Evandro Carvalho (Divulgação/Dupla Comunicação)

O estado de Pernambuco será palco da estreia da Copa Maria Bonita, maior competição de futebol feminino já realizada na região Nordeste. Entre os dias 2 e 11 de outubro de 2025, nove clubes representantes de cada estado nordestino entrarão em campo em um torneio inédito, que promete marcar a história do esporte feminino no Brasil.

A competição conta com apoio institucional da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), do Governo do Estado de Pernambuco, da Federação Pernambucana de Futebol e da Dupla Comunicação, além de transmissão ao vivo realizada pela Globo, Sportv, Globoplay, Nosso Futebol e GOAT, ampliando o alcance da iniciativa e garantindo visibilidade nacional.

Idealizada por Denis Perucci, a Copa Maria Bonita nasce com o propósito de colocar o futebol feminino nordestino no centro das atenções.

“A Copa Maria Bonita surge do desejo de dar ao futebol feminino do Nordeste o palco que ele merece. Não é apenas um campeonato — é um movimento de valorização, visibilidade e respeito pelas mulheres que fazem do esporte uma forma de transformação”, destaca Denis Perucci.

“Ver os nove estados nordestinos representados em campo é histórico. Essa Copa não é só sobre futebol: é sobre identidade, inclusão e a potência das mulheres da nossa região. A Maria Bonita chega para ocupar um espaço que já era delas por direito”, complementa.

A competição será disputada em três grupos com três equipes cada. Os vencedores de cada grupo e o melhor segundo colocado avançam às semifinais, que antecedem a grande final. Ao todo, serão 14 partidas, com estrutura profissional, estádios preparados e produção de alto nível nas transmissões.

“Trouxemos os principais clubes da região, garantimos uma grade robusta de transmissões e criamos uma experiência com potencial de atrair grandes marcas, engajar o público e deixar um legado real para o futebol feminino do Nordeste”, finaliza Perucci.