Com gol de Zé Lucas, do Sport, Seleção Brasileira Sub-17 goleia México

Volante Zé Lucas, Seleção Brasileira (Rafael Ribeiro/CBF)

A Seleção Brasileira Sub-17 encerrou sua preparação para a Copa do Mundo da categoria com uma exibição de gala na manhã desta sexta-feira (27). Atuando na Granja Comary, em Teresópolis, o time comandado por Dudu Patetuci goleou o México por 5 a 0, com destaque para o volante Zé Lucas, do Sport, autor do primeiro gol da partida.

O resultado confirmou o bom momento da equipe, que disputará o Mundial no Catar em novembro como campeã invicta do Sul-Americano e cabeça de chave do Grupo H, ao lado de Honduras, Indonésia e Zâmbia.

O placar foi aberto logo aos 10 minutos do primeiro tempo, quando Zé Lucas acertou um belo chute de fora da área. O segundo veio em seguida, com Prates marcando de cabeça após cobrança de escanteio de Tiago. No segundo tempo, Davi Lucas, Gustavo e Andrey Fernandes, completaram a goleada, selando uma atuação dominante dos brasileiros do início ao fim.

Joia do Sport na mira europeia

Além do desempenho nas quatro linhas, o nome de Zé Lucas também ganhou destaque fora de campo. Aos 17 anos, o meio-campista já desperta o interesse de gigantes do futebol europeu. De acordo com fontes ligadas ao clube pernambucano, o Barcelona é um dos principais interessados no jovem atleta.

O presidente do Sport, Yuri Romão, viajou à Europa acompanhado do executivo de futebol Thiago Gasparino e do diretor-geral Enrico Ambrogini para conversar com clubes interessados no jogador. A expectativa é avaliar o mercado e possíveis propostas.

Em abril deste ano, Zé Lucas renovou seu contrato com o Sport, que agora inclui uma multa rescisória de 50 milhões de euros (cerca de R$ 333 milhões) para o exterior e R$ 100 milhões para clubes brasileiros. O clube detém 90% dos direitos econômicos do atleta; os outros 10% pertencem ao próprio jogador.