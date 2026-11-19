O zagueiro de 32 anos encerrou a sua passagem pela Cobra Coral após não chegar a acordo por renovação contratual

Eurico, zagueiro do Santa Cruz (Rafael Vieira)

Após encerrar a sua passagem pelo Santa Cruz por não chegar a um acordo com a direção da SAF para uma renovação contratual, o zagueiro Eurico foi anunciado pelo Gama nesta quinta-feira (19).

O defensor de 32 anos chega ao clube do Distrito Federal com contrato até 2029 e focará na disputa da Série C do Campeonato Brasileiro na próxima temporada. No elenco, o Gama também conta com o ex-volante do Santa Cruz, Gabriel Galhardo.

Pela Cobra Coral, Eurico conquistou dois acessos no Campeonato Brasileiro. Chegando ao clube em 2025, o zagueiro foi referência defensiva nos elencos da Série D daquele ano e da Série C de 2026.

Ao todo, foram 55 jogos com a camisa do Tricolor do Arruda, com quatro gols marcados e uma assistência distribuída. Eurico também já passou por Cruzeiro, Ponte Preta, Náutico, Botafogo-SP, Vila Nova-MG, Betim e futebol português.



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