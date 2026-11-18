Contrato de seis meses entra em vigor para o início da pré-temporada tricolor

Santa Cruz oficializa parceria com o Retrô para utilizar CT a partir da pré-temporada (Foto: Divulgação/Retrô )

O Santa Cruz fechou parceria com o Retrô para utilizar o centro de treinamento da equipe, localizado em Aldeia, na Região Metropolitana do Recife (RMR), a partir da pré-temporada tricolor que começa em 9 de dezembro.

As negociações, que já aconteciam desde outubro, se intensificaram nesta semana devido à chegada do CEO da SAF da Cobra Coral, Thairo Arruda, ao Recife.

Nesta quarta-feira (18), o Tricolor anunciou oficialmente o acordo com a Fênix para utilização das instalações do clube.

"A parceria permitirá que o Tricolor conte com uma estrutura adequada para organizar o início dos trabalhos, proporcionando melhores condições para a preparação dos atletas e o desenvolvimento das atividades do departamento de futebol", escreveu o Santa, em nota divulgada no site oficial.

Ainda no comunicado, o Santa Cruz agradeceu ao Retrô e ao presidente da equipe, Laércio Guerra.

"O Santa Cruz agradece a todos que fazem o Retrô, especialmente ao presidente Laércio Guerra, pela parceria e pela disponibilidade em receber o clube em suas instalações", diz a nota.

O presidente da Fênix afirmou, em entrevista ao Cast FC, que esse contrato é de seis meses.



"Tivemos a reunião ontem com a diretoria do Santa Cruz, representada por Thairo Arruda. Pela relação construída com o presidente Bruno Rodrigues, eu me coloquei à disposição para resolver. Pelo menos durante esses seis meses, o Santa Cruz vai estar conosco aqui na pré-temporada. O clube vai ter a casa nova aqui, que será o centro de treinamento do Retrô", confirmou Laércio.

Durante a coletiva de apresentação do executivo de futebol, Eduardo Freeland, na última segunda-feira (16), Thairo já havia comentado sobre a possibilidade de usar o CT da Fênix.

"Precisamos entregar equipamentos de fisiologia, recuperação e preparação física para deixar os atletas em alto nível para o treinador e recuperá-los bem no pós-jogo. Usar o CT do Retrô é uma solução rápida, mas, se for caro, prefiro investir direto nesses equipamentos e preparar o ambiente para o início da Série B", afirmou o CEO.

Apesar da solução, tratada como temporária, Thairo também garantiu que o Tricolor do Arruda segue com planos de investir na infraestrutura do Santa Cruz.

"Existe um trabalho de infraestrutura muito complexo, porque você não constrói um CT da noite para o dia. Temos que ter um plano de curto, médio e longo prazo para equipamentos, centro de treinamento e estádio. Ainda estamos estudando e não temos resposta para tudo, mas queremos ter o nosso CT em uma área nova", explicou.