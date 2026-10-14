Ao vivo: Alex Brasil de saída do Santa Cruz e empate da Seleção Brasileira contra Argentina | Futebol Diario
Acompanhe o podcast ao vivo, no canal do YouTube do Diario de Pernambuco
Publicado: 14/10/2026 às 08:46
Ao vivo: Alex Brasil de saída do Santa Cruz e empate da Seleção Brasileira contra Argentina | Futebol Diario (Foto: Evelyn Victoria/SCFC | Arte: Diario de Pernambuco.)
O Podcast Futebol Diario debate, nesta quarta-feira (14), o empate entre Brasil x Argentina na Arena de Pernambuco, além da saída de Alex Brasil do Santa Cruz e projeção do elenco para 2027.
Nesta terça-feira (13), diante da Argentina, na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata, o Brasil empatou por 2 a 2 em amistoso preparatório para a Copa do Mundo Feminina de 2027.
Aos 12 minutos, Raíssa Bahia fez um belo cruzamento para Bia Zaneratto, que apareceu na área e cabeceou para abrir o placar. Foi o 47º gol da atacante com a camisa da Seleção Brasileira.
O segundo gol brasileiro saiu aos 27 minutos. Depois de Priscila insistir na jogada e finalizar, a bola desviou na defesa argentina e sobrou para Gio Garbelini, que aproveitou a oportunidade para ampliar a vantagem.
As argentinas buscaram o empate com Falfán e Bomsegundo.
O programa completo está disponível no canal do YouTube do Diario de Pernambuco. O podcast Futebol Diario vai ao ar ao vivo todos os dias, a partir das 10h.