Bruno Rodrigues: veja a trajetória do presidente que conquistou dois acessos com o Santa Cruz

Bruno assumiu a presidência do Santa com o clube sem calendário nacional e conquistou dois acessos seguidos no Tricolor

Era Bruno Rodrigues no Santa Cruz: veja a trajetória do presidente que conquistou dois acessos com o Tricolor. (Foto: Mauricio Ferry/DP Foto)

Sem calendário nacional, time na Série D, incertezas sobre a SAF. Esse era o cenário do Santa Cruz em 20 de novembro de 2023, quando Bruno Rodrigues assumiu a presidência do Tricolor do Arruda.

Quase três anos depois, perto do fim do seu triênio como mandatário, Bruno entrega o Santa com dois acessos e a Sociedade Anônima do Futebol encaminhada. O acesso à Série B foi sacramentado no empate por 1 a 1 com o Maringá neste sábado na Arena de Pernambuco.

“Nosso torcedor merece. A partir daí, nunca mais olhar para trás: é daqui para a Série A. É um dia histórico. Só tenho a agradecer a Deus, à nossa imensa torcida, ao elenco, à comissão técnica e aos funcionários. Estou muito feliz e realizado", disse o presidente logo após o acesso.

Depois de gestões que deixaram a Cobra Coral no fundo do poço do futebol nacional, o atual presidente começou uma guerra de reestruturação que não poderia ter tido um melhor desfecho.

Santa Cruz na Série B! Com emoção e drama, assim como em toda a sua história, o Tricolor do Arruda subiu para a Segunda Divisão do Campeonato Brasileiro. Comemora, tricolor! O Santa Cruz está entre os 40 melhores clubes do Brasil, o que não acontecia desde 2017. pic.twitter.com/W6NpJKRDzk — Esportes DP (@EsportesDP) October 3, 2026

Sem calendário nacional e a reconstrução do zero

A caminhada iniciou na reconstrução pelo Campeonato Pernambucano de 2024. Em paralelo, nos bastidores, Bruno também dava passos para a criação da SAF do clube.

Através do Estadual daquele ano, o Santa Cruz conseguiu a classificação para a Série D de 2025 ao alcançar a semifinal da competição — quando foi eliminado pelo rival Sport nos pênaltis.

O desafio, no entanto, seria pagar as contas mesmo com o time sem calendário nacional, uma vez que — depois da eliminação para o Leão da Ilha — o Tricolor do Arruda encerraria, em 16 de março, seus compromissos de partidas oficiais do ano.

Uma das soluções foi, entre outras coisas, emprestar jogadores e até mesmo o então treinador, Itamar Schulle, que acabou conquistando o acesso da Série D para a C com outro time do estado, o Retrô.

Da Série D à C: o recomeço do Santa Cruz no gramado

Em 2025, a Cobra Coral conseguiu finalmente sair da Série D — divisão em que estava desde 2022 — com uma campanha de altos e baixos comandada pelo treinador Marcelo Cabo.

No mata-mata, o Tricolor iniciou com susto, perdendo para o Sergipe fora de casa por 2 a 1, mas, em casa, conseguiu devolver o placar e, nos pênaltis, avançar para próxima fase.

Na fase seguinte, mais emoção. A Cobra Coral não saiu do empate no jogo de ida com o Altos, dentro de uma Arena de Pernambuco lotada. Na volta, o Tricolor do Arruda levou a decisão para os pênaltis e contou novamente com a estrela do goleiro Rokenedy para classificar.

O último desafio para o Santa Cruz retornar à Terceira Divisão depois de quatro anos foi contra o América-RN. Dessa vez, o Tricolor fez o dever de casa e levou a vantagem para o jogo de volta.

No dia 7 de setembro de 2025, o clube deu mais um passo decisivo em seu ressurgimento no cenário do futebol nacional. Com o empate na Arena das Dunas, o Santa Cruz confirmou o acesso à Série C de 2026.

Além do desempenho que conquistou o retorno do Santa para a Terceira Divisão do Campeonato Brasileiro, 2025 se tornava um ano importante devido aos processos internos para que o Santa Cruz finalmente se tornasse uma SAF.



A consolidação: o retorno à Série B

O bom momento, porém, não se perpetuou para a temporada seguinte. O técnico Marcelo Cabo passou a sofrer com instabilidade no cargo, e o time conviveu com uma campanha de pouco sucesso no Campeonato Pernambucano, encerrando com duas derrotas nas semifinais para o Náutico.

Para voltar a jogar uma Série C depois de anos no ostracismo, o presidente Bruno Rodrigues promoveu uma reformulação no futebol do clube. Na comissão técnica, Claudinei Oliveira foi o nome escolhido, enquanto Alex Brasil chegou para o cargo de executivo.

As oscilações voltaram a permear o time dentro de campo, culminando em outra troca no comando técnico. A virada de chave veio após a contratação de Cristian de Souza como novo treinador, mudando os rumos corais na competição.

Paralelamente ao desempenho dentro das quatro linhas, o Santa Cruz voltou a enfrentar dificuldades fora delas. O clube conviveu com salários atrasados durante toda a campanha, acentuados pelo imbróglio envolvendo o grupo de investidores que assumiria a SAF do clube.

O cenário para transformação do Tricolor em SAF sofreria com atrasos. Em março, o grupo de investidores mineiros, que tinha ações na Cobra Coral Participações S.A. — formado por Iran Barbosa, Alexandre Kubitstcheck, Marcus Bittar e Fernando Vieira Alves —, desistiu do projeto.

O ambiente externo de incertezas foi, no entanto, ofuscado pelos resultados conquistados. Antes pensando na permanência como principal objetivo em meio às turbulências, o Santa Cruz se tornou um dos grandes favoritos para subir de divisão.

Com sustos, o time de Cristian de Souza conseguiu a classificação para o quadrangular de acesso, na 8ª e última colocação possível. A expectativa pela fase decisiva veio juntamente com um momento importante nas questões extracampo.

Já durante a disputa do acesso, o presidente Bruno Rodrigues apresentou ao Conselho Deliberativo o novo grupo de investidores da SAF do Santa Cruz, a Matix Capital. Comandado por Thairo Arruda, o grupo será o responsável pela operação de gerar receita de R$ 1 bilhão pelos próximos 15 anos.

Diferente do antigo grupo de investidores, Thairo, empresário que teve passagem pela SAF do Botafogo — onde foi CEO —, prega por uma gestão "sustentável" no Arruda.

Depois da classificação para o quadrangular final, uma chave virou dentro do elenco. A campanha na primeira fase deixou o Santa Cruz no limite, mas, na etapa decisiva da competição, o time engatou quatro jogos de invencibilidade, conquistando três vitórias.



Com a boa sequência, o time comandado por Cristian de Souza chegou para o dia 3 de outubro de 2026 podendo fazer história, com uma Arena de Pernambuco lotada, diante do Maringá.

E não poderia ser diferente. Precisando de apenas um empate, o Santa Cruz conseguiu, depois de 9 anos de espera, retornar à Série B do Campeonato Brasileiro.







