Santa Cruz x Maringá: veja onde assistir, horário e escalações pela 5ª rodada do Quadrangular do Acesso da Série C

Com Arena de Pernambuco lotada, Tricolor pode garantir acesso à Série B de 2027 neste sábado (3)

Torcida do Santa Cruz na Arena de Pernambuco (Rafael Vieira/FPF)

Com todos os ingressos vendidos, o Santa Cruz recebe o Maringá neste sábado (3), às 17h, na Arena de Pernambuco, buscando garantir o acesso à Série B de 2027 e comemorar ao lado de sua torcida.

A partida é válida pela penúltima rodada da segunda fase da Série C e, em caso de empate, o Tricolor garantirá a vaga na Segundona de forma antecipada.

A festa pode acontecer até mesmo com uma derrota. Para isso, o Floresta não pode vencer o Botafogo-PB, em Fortaleza, no mesmo dia e horário.

No momento, a Cobra Coral lidera o Grupo B, com 10 pontos conquistados. Os paranaenses estão na segunda colocação, com sete pontos.

Santa Cruz

Vivendo seu melhor momento na temporada, o time treinado por Cristian de Souza entrará em campo com uma boa notícia.

Na noite da última sexta-feira (2), o clube recebeu um aporte da SAF no valor de R$ 6 milhões, que será usado para quitar os salários atrasados antes da partida decisiva.

Além disso, o treinador ganhou o retorno do zagueiro Eurico e do atacante Ronald, que estão recuperados de lesão.

Porém, o comandante ainda tem dúvidas se a dupla, que é destaque da equipe na Série C, será titular ou iniciará no banco de reservas.

Na última coletiva antes do jogo decisivo, o técnico exaltou o momento do Tricolor, que vem de um empate fora de casa contra o Floresta por 1 a 1 na última rodada.

“Estamos chegando em um momento bom para decidir. Esse é o sentimento que eu tenho desse grupo. A gente sabe as coisas que precisamos melhorar, está muito claro para eles. Vamos fazer um jogo equilibrado para conquistar nosso objetivo”, disse.

Maringá

Do outro lado, o Maringá também sonha com o acesso à Série B. Para garantir a vaga após a partida, precisa vencer o Tricolor e torcer para que o Floresta não vença o Botafogo-PB.

Outra possibilidade é empatar na Arena e os cearenses serem derrotados em casa pelos paraibanos.

A equipe treinada por Ivan Campanari, que perdeu para o Santa Cruz no Quadrangular do Acesso por 1 a 0, em jogo no Paraná, foi elogiada por Cristian de Souza.

“Vamos enfrentar mais um adversário muito difícil. Com sua individualidade e forma de propor o jogo, é um clube que vem com uma linha de trabalho há quatro ou cinco anos. Mantém suas características. Sabemos das adversidades que vamos ter”, disse.

Ficha do jogo

Santa Cruz: Thiago Coelho; Thiago Ennes, Edson Miranda (Eurico), William Alves, Matheus Vinícius; Pedro Favela, Silva e Everaldo; João Pedro (Ronald), Eron e Renato. Técnico: Cristian de Souza.

Maringá: Guilherme Neto, Jhow, Ronald, Lomar e Thiago Rosa; Bonifácio, Adeílson e Paulinho; Negueba, Camarão e Caíque Cálito. Técnico: Ivan Campanari.

Competição: Campeonato Brasileiro da Série C

Horário: 17h

Local: Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata (PE)

Árbitro: Raphael Claus (SP)

Assistentes: Rafael Tadeu Alves de Souza e Henrique Perinelli Oliveira (ambos de São Paulo)

VAR: Wagner Reway (SC)

Transmissão: SportyNet

