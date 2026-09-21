Santa Cruz tem maior sequência de vitórias como mandante do ano

Em momento decisivo, Tricolor venceu três partidas seguidas na Arena e se aproxima do acesso

Jogadores do Santa Cruz comemoram vitória na Arena (Rafael Vieira/DP Foto)

Além de se aproximar ainda mais do acesso à Série B de 2027, o Santa Cruz atingiu outra marca positiva após vencer o Floresta por 1 a 0 no último domingo (20).

Com o resultado, o time chegou ao terceiro jogo consecutivo com vitória atuando como mandante, que se tornou a maior sequência da temporada.

Anteriormente, a Cobra Coral havia conseguido apenas dois triunfos seguidos jogando em casa em duas ocasiões, ambas ainda no Campeonato Pernambucano.

Antes do time cearense, o Tricolor derrotou o Botafogo-PB, no jogo que abriu o Quadrangular do Acesso da Série C, e o Caxias, na primeira fase da competição.

Santa Cruz supera desempenho fraco na Arena

Um dos pontos mais negativos do Santa Cruz na Série C era seu desempenho jogando na Arena de Pernambuco.

Na primeira fase, em que terminou na 8ª colocação geral, a equipe treinada por Cristian de Souza fez nove jogos como mandante, com quatro vitórias, um empate e quatro derrotas.

Somando apenas as partidas em casa, o Tricolor teria apenas a 14ª melhor campanha da fase inicial da competição nacional.



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