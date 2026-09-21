Próximo do acesso, técnico do Santa Cruz prega cautela: 'Pés no chão'

Cristian de Souza valorizou a campanha do Tricolor, mas destacou que a equipe ainda precisa pontuar para confirmar a vaga na Série B

Cristian de Souza, técnico do Santa Cruz (Rafael Vieira/DP Foto)

O técnico Cristian de Souza pregou cautela após a vitória do Santa Cruz por 1 a 0 sobre o Floresta, neste domingo (20), na Arena de Pernambuco. Com o resultado, o Tricolor chegou aos nove pontos e manteve a liderança do Grupo B do Quadrangular do Acesso da Série C.

Apesar da campanha perfeita até o momento, Cristian destacou que o Santa Cruz ainda precisa cumprir o objetivo principal da temporada.

“Somos hoje a melhor campanha do campeonato e a melhor defesa. Não tomamos gols até agora nesses três jogos e, mesmo assim, ainda temos muito a fazer. Precisamos pontuar para conquistar o objetivo principal do clube. Então, temos que ter os pés no chão”, disse.

O treinador também comentou sobre a necessidade de recuperar os jogadores que estão no departamento médico. Ronald e Eurico, que estão fora por lesão, foram citados pelo técnico como desfalques importantes para a sequência da competição.

“Agora é recuperar os jogadores que estão machucados. Ronald e Eurico fazem muita falta. Estamos fazendo também um revezamento dos atletas que vão para o banco. Estou deixando gente boa de fora; nosso grupo ficou numeroso”, afirmou.

O próximo compromisso do Santa Cruz será novamente contra o Floresta. As equipes se enfrentam no sábado (26), às 17h, no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, pela quarta rodada do Quadrangular do Acesso.

“Vamos construir nossa semana a partir de terça-feira, porque temos um desafio muito difícil no sábado”, declarou Cristian de Souza, projetando a preparação para o duelo fora de casa.



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