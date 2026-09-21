Santa Cruz: Parceria de Renato e Matheus Vinícius em golaço já havia sido decisiva em 2025; relembre

Autor de gol de voleio contra o Floresta, atacante já havia marcado da mesma forma com assistência do defensor na Série D

Renato e Matheus Vinícius, do Santa Cruz (Rafael Vieira/DP Foto)

Heróis do Santa Cruz na vitória por 1 a 0 diante do Floresta, no último domingo (20), na Arena de Pernambuco, pelo Quadrangular do Acesso da Série C, Renato e Matheus Vinícius já haviam sido decisivos juntos em 2025.

Assim como na última partida, em que o atacante marcou um golaço de voleio com assistência do defensor, a dupla participou do único gol da vitória por 1 a 0, fora de casa, contra o Maranhão, no jogo de ida da semifinal da Série D.

Coincidentemente, Renato também acertou um belo voleio contra os maranhenses, após Matheus Vinícius dar um passe de cabeça.

Números de Renato e Matheus Vinícius no Santa Cruz

Presentes no acesso da última temporada, a dupla está muito próxima de repetir o feito em 2026.

Renato, que chegou na reta final de 2025, soma, no total, 37 partidas, com sete gols marcados.

Já Matheus Vinícius, que, apesar de ser zagueiro e lateral-esquerdo, é o artilheiro do clube no ano, tem, em toda a sua passagem, 47 jogos, com cinco gols marcados.



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