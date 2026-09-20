Torcida do Santa Cruz se rende a Matheus Vinícius na Série C: "Merece estátua"

Zagueiro, que vem atuando como lateral-esquerdo, participou do gol da vitória e salvou o Tricolor em cima da linha contra o Floresta

Matheus Vinícius, zagueiro do Santa Cruz (Rafael Vieira/DP Foto)

Na vitória do Santa Cruz por 1 a 0 sobre o Floresta, com gol de Renato, ainda no primeiro tempo, outro personagem acabou sendo decisivo, mais uma vez, e arrancou elogios nas arquibancadas e, principalmente, nas redes sociais: o zagueiro Matheus Vinícius.

Matheus, que vem atuando como lateral-esquerdo, teve participação direta no gol coral ao fazer o cruzamento que encontrou Renato para um lindo voleio. A atuação, porém, ganhou ainda mais peso nos minutos finais, quando o Floresta pressionava em busca do empate. Após rebote de Thiago Coelho, Matheus Vinícius apareceu dentro da área e tirou de cabeça, em cima da linha, a finalização que poderia ter mudado o destino da partida.

Nas redes sociais, as manifestações após a vitória sobre o Floresta variaram entre pedidos de homenagem e declarações de idolatria.

“Se concretizando o acesso (ainda não tem nada definido), ele merece uma estátua”.

Se concretizando o acesso (ainda não tem nada definido) ele mereceu uma estátua https://t.co/1W6puwjGl0 — Santa Cruz Analytics (@SCFC_Analytics) September 20, 2026





A atuação também foi relacionada diretamente à entrega demonstrada pelo jogador. “Eu nunca vi isso na minha vida. Que raça absurda!!!! Vamos Santa Cruz Futebol Clube!!!! O que o Matheus Vinícius fez é aura absoluta!!!”, escreveu outro torcedor.

A atuação contra o Floresta se soma a uma sequência de participações decisivas durante o quadrangular do acesso. Na segunda rodada, diante do Maringá, no Paraná, foi dele o gol no fim da partida que garantiu a vitória por 1 a 0 para o Santa Cruz. Na primeira fase, o jogador também já havia marcado um golaço de falta.

Artilheiro do Santa Cruz na temporada, com cinco gols, Matheus Vinícius passou a ser tratado pelos torcedores como um dos símbolos da campanha que pode recolocar o clube na Série B. Ainda sem o acesso matematicamente confirmado, a torcida coral já transforma a atuação do jogador em motivo para projeções maiores.

Cara se o Santa Cruz subir Matheus Vinicius merece um bandeirao, pode botar na conta dele — Italo Sena ???? (@senaitalo98) September 20, 2026

A sequência de atuações decisivas fez Matheus Vinícius ganhar um status especial entre os torcedores. Depois da vitória sobre o Floresta, as redes sociais foram tomadas por mensagens que associavam o jogador à possível conquista do acesso.

Eu nunca vi isso na minha vida. Que raça absurda!!!! Vamos Santa Cruz futebol clube!!!! O que o Matheus Vinicius fez é aura absoluta!!! — Renato Rezende (@nataoscfc1914) September 20, 2026





“Matheus Vinícius já é ídolo do clube”, publicou um torcedor. Outro resumiu a importância do jogador na campanha: “O acesso do Santa Cruz é todo pra conta de Matheus Vinícius. Consistência, paixão e entrega definem o beque coral”.