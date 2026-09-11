Cristian de Souza projeta jogo contra o Maringá e destaca preparação do Santa Cruz

Cristian de Souza, técnico do Santa Cruz (Rafael Vieira)

Após iniciar o quadrangular final da Série C com vitória sobre o Botafogo-PB na Arena Pernambuco, o Santa Cruz se prepara para a 2ª rodada na busca pelo acesso. A Cobra Coral visita o Maringá neste sábado (12), às 19h30, no estádio Willie Davids.

Em entrevista pré-jogo, o técnico Cristian de Souza projetou o confronto contra os paranaenses. O comandante tricolor elencou as principais qualidades do adversário, mas ressaltou que a equipe está preparada para sair com um bom resultado fora de casa.

“Estamos fazendo uma semana concentrada e muito focada em cima do adversários e das características do jogo. Acredito que a gente teve oportunidade de tratar de tudo que envolve o adversário e o nosso momento. A gente espera levar isso para dentro de campo que é o que mais interessa”, projetou Cristian de Souza.

“Treinamos duas formações diferentes, mas agora é a hora do modelo de jogo sustentar as baixas. Vai ser um jogo parelho, disputado, contra um time atlético, forte e que gosta de um jogo intenso na sua casa. A gente vai ter que ser estratégico, inteligente e organizado para poder estancar aquilo que o adversário tem de melhor e usar o que tem de fragilidade”, concluiu.



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