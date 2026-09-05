Raio-X: Adversário do Santa Cruz, como chega o Botafogo-PB para o quadrangular de acesso

Nenê, meia do Botafogo-PB (João Neto / Botafogo-PB)

O Santa Cruz dará o primeiro passo rumo ao acesso à Série B neste domingo (6), às 18h30, quando receberá o Botafogo-PB na Arena Pernambuco. O adversário tricolor, porém, chega para a primeira rodada do quadrangular de acesso embalado na Série C.

O Belo terminou a primeira fase na liderança da competição, somando 33 pontos após 19 rodadas. A equipe paraibana inicia a fase decisiva ostentando uma invencibilidade de 11 jogos, acumulando três empates e oito vitórias no período.

A última derrota do adversário do Santa Cruz ocorreu ainda pela 8ª rodada da Série C, para o Ituano. Na ocasião, o Botafogo-PB vinha brigando na parte de baixo da tabela.

Os resultados expressivos fizeram a equipe contar com o terceiro melhor ataque da primeira fase, empatado com o Brusque, com 28 gols marcados. O grande destaque ofensivo é o meia Nenê, que conta com sete gols e cinco assistências na Série C de 2026.

Retornos e desfalque no meio-campo

O Botafogo-PB visita a Cobra Coral com praticamente força máxima. O técnico Marcelo Fernandes deverá contar com os retornos do volante Jhonata Varela e do meia Giovanni. Além deles, Nenê também volta ao time titular após ser preservado na última rodada.

Em compensação, o Belo terá o desfalque confirmado do volante Igor Maduro, que segue fora se recuperando de uma lesão na coxa. Para o seu lugar, a tendência é da continuidade de Lucas Cândido na função.



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