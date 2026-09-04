Matheus Cadorini e Matheus Melo são regularizados e reforçam o Santa Cruz contra o Botafogo-PB

Os dois atletas estarão à disposição do técnico Cristian de Souza para o jogo deste domingo (6)

Matheus Cadorini e Matheus Melo, reforços do Santa Cruz (Victor Bessa / Portuguesa e Allan Max / CSA)

O Santa Cruz ganhará mais dois reforços para o jogo decisivo contra o Botafogo-PB, que abre o quadrangular de acesso da Série C. O atacante Matheus Cadorini e o meia Matheus Melo tiveram os seus nomes publicados no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF nesta sexta-feira (4) e estão regularizados para o confronto.

Cadorini, inclusive, foi apresentado nesta sexta pela Cobra Coral e já se colocou à disposição do técnico Cristian de Souza. A última partida do centroavante de 24 anos ocorreu ainda no dia 18 de julho, quando defendia a Portuguesa-SP na Série D.

Matheus Melo retorna de empréstimo do CSA, onde também vinha atuando na Quarta Divisão. O meia entrou em campo na última quinta-feira (3), quando o clube alagoano não conseguiu o acesso à Série C contra o Nacional-AM.

Além de Cadorini e Matheus Melo, o Santa Cruz também já havia ganhado os reforços de Willian Júnior e Vini Hora. A dupla retornou de empréstimo e já foi regularizada para a sequência da Série C.

Santa Cruz x Botafogo-PB

O Santa Cruz inicia a caminhada rumo à Série B de 2027 neste domingo (6), às 18h30, contra o Botafogo-PB. A partida ocorrerá na Arena de Pernambuco, pela 1ª rodada do quadrangular de acesso, que também conta com Maringá e Floresta.



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