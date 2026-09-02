Santa anuncia venda de ingressos para visitantes antes da CBF decidir sobre torcida única

Segundo o presidente a FPF, Evandro Carvalho, a CBF deve definir nesta quarta (2) se exigirá torcida única para o quadrangular da Série C; a venda dos ingressos para visitantes começa nesta quinta, de acordo com diretoria do Santa Cruz

Santa Cruz e Botafogo-PB voltam a se enfrentar (Savyo Miguel / FPF)

Mesmo ainda sem uma definição oficial da CBF quanto à presença ou não de torcida visitante no quadrangular do acesso da Série C do Campeonato Brasileiro, o Santa Cruz anunciou a venda de ingressos para os torcedores do Botafogo-PB, adversário coral de domingo (5).

Os bilhetes estarão liberados a partir desta quinta (3), às 12h, podendo ser adquiridos até a sexta-feira, às 18h. A área reservada à torcida do Belo é o setor norte superior e o valor do ingresso é R$ 80,00.

Conforme a diretoria tricolor, o preço cobrado segue as normas determinadas pela CBF.

“O valor do ingresso segue as determinações estabelecidas pelo Manual de Competições 2026 da CBF, que determina: os ingressos para a torcida visitante deverão ter um valor máximo cobrado equivalente a duas vezes o valor mais barato de ingresso para a torcida do Clube Mandante, desconsiderada a meia-entrada, independentemente do setor do estádio. Dessa forma, o valor definido para a torcida visitante está em conformidade com o regulamento da competição.” colocou o clube no seu perfil nas redes sociais.

Em conversa com a reportagem do Diario, o presidente da Federação Pernambucana de Futebol (FPF), Evandro Carvalho, disse que a decisão a respeito da torcida única ou não pode ser anunciada ainda nesta quarta.

Segundo ele, não há problema o Santa anunciar a venda de ingressos para visitantes antes da deliberação da CBF. "Se a decisão for por torcida única, os torcedores que comprarem serão ressarcidos”, concluiu.





Botafogo-PB e Santa Cruz se enfrentam pela primeira rodada da segunda fase da Série C neste domingo (6) às 18:30.

