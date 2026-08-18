Pressionado, Santa Cruz tem semana decisiva para classificação na Série C

Além de perder uma posição ao fim da rodada, Tricolor não tem mais margem de erro para seguir no G-8 da competição nacional

Elenco do Santa Cruz (Evelyn Victoria/SCFC)

O Santa Cruz iniciou a semana com foco no jogo decisivo diante do Caxias, no próximo sábado (22), às 19h30, na Arena de Pernambuco, pela penúltima rodada da Série C.

Pressionado após a sequência sem vitórias e a derrota por 1 a 0 para o Maranhão, o elenco Tricolor teve uma conversa com o presidente Bruno Rodrigues, o vice-presidente Marco Benevides e o executivo de futebol antes do treino da última segunda-feira (17).

Segundo o próprio clube, foi passada confiança ao elenco para buscar a vaga na próxima fase da competição e seguir com chances de acesso à Série B.

A reportagem do Diario de Pernambuco tentou contato com membros da diretoria Coral, mas não obteve retorno até o momento da publicação desta matéria.

Luta intensa pelo G-8

Com apenas duas rodadas restantes, somente o líder Brusque já garantiu sua vaga na próxima fase da competição.

Atualmente na sétima colocação geral, com 25 pontos, o Santa Cruz precisa vencer na próxima rodada para não cair ainda mais na tabela.

No momento, a distância do Tricolor para o Ituano, que ocupa a 15ª posição, é de apenas três pontos, o que mostra o achatamento da tabela de classificação.

Além da Cobra Coral, o Ypiranga-RS também possui 25 pontos, ficando atrás apenas por conta do saldo de gols.

Com o fim da última rodada, seis times aparecem com 24 pontos. Além do Caxias, próximo adversário da Cobra Coral, Amazonas, Maringá, Floresta, Maranhão e Figueirense possuem apenas um ponto a menos que o time treinado por Cristian de Souza.

Treinador mostra confiança

Apesar da derrota na última rodada, o treinador Cristian de Souza seguiu demonstrando confiança na vaga.

“Estamos ainda dependendo só do nosso rendimento para se classificar. A gente fica chateado por não dar ao torcedor o que ele merece. Mas ainda temos seis pontos para disputar e a gente acredita que podemos chegar na classificação”, afirmou.

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