Santa Cruz: Goleiro Thiago Coelho é elogiado por técnico e seguirá como titular

Após cinco jogos de ausência, arqueiro voltou a iniciar uma partida pelo Tricolor na última rodada da Série C do Campeonato Brasileiro

Thiago Coelho, goleiro do Santa Cruz (Rafael Vieira/FPF)

O goleiro Thiago Coelho foi uma das novidades do técnico Cristian de Souza na derrota do Santa Cruz por 1 a 0 diante do Maranhão no último sábado (15), pela 17ª rodada da Série C.

Apesar do resultado negativo, o comandante da Cobra Coral elogiou o jogador, que não atuava desde 20 de junho, quando o Tricolor perdeu para o Ypiranga-RS.

“A volta do Thiago era algo que a gente já estava planejando. Eu acredito que fez um bom jogo. Foi seguro e exigido em alguns contra-ataques”, disse.

Ainda na coletiva após a partida na Arena de Pernambuco, o treinador indicou que não pretende fazer muitas mudanças para os dois últimos jogos da primeira fase da competição.

“Vamos manter uma ideia nos últimos jogos. Já estamos perto do nosso onze ideal e vamos entrosar o pessoal que chegou”, afirmou.

Fim da disputa no gol

Cristian de Souza também confirmou que Thiago Coelho deve ser mantido como titular no gol. O jogador de 31 anos fez oito jogos pelo Santa Cruz na Série C, tendo sido vazado seis vezes. Ao todo, soma duas vitórias, dois empates e quatro derrotas.

“É o cara mais experiente e que tem mais jogos de Série C de todos eles. Acredito que é o goleiro que foi contratado para jogar”, declarou.

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