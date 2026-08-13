CBTU monta esquema especial de trens para jogo do Santa Cruz

Operação especial será realizada neste sábado (15) para facilitar o retorno dos torcedores após duelo contra o Maranhão na Arena de Pernambuco

Torcida do Santa Cruz em jogo na Arena de Pernambuco (Rafael Vieira/FPF)

A CBTU Recife terá um esquema especial de trens neste sábado (15), devido ao jogo entre Santa Cruz e Maranhão, pela Série C do Campeonato Brasileiro.

A partida será disputada às 19h30, na Arena de Pernambuco, válida pela 17ª rodada da competição.

A operação contará com trens disponíveis na Estação Camaragibe, que serão utilizados para agilizar o escoamento dos torcedores concentrados na Estação Cosme e Damião após o fim da partida.

Apesar do esquema especial, as Linhas Centro e Sul terão funcionamento normal neste sábado, das 5h às 23h. A medida busca facilitar o retorno dos torcedores que utilizarão o transporte público após o confronto.



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