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Santa Cruz anuncia contratação do atacante Alex Sandro

Natural de Petrolina, jogador de 30 anos volta a atuar no futebol pernambucano e estava atuando no Vietnã

Ivan Mota

Publicado: 12/08/2026 às 15:14

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Alex Sandro, novo atacante do Santa Cruz /Foto: Reprodução/SCFC

Alex Sandro, novo atacante do Santa Cruz (Foto: Reprodução/SCFC)

O Santa Cruz oficializou, nesta quarta-feira (12), a contratação do atacante Alex Sandro.

Revelado pelo Petrolina, cidade onde nasceu, o pernambucano de 30 anos rodou pelo futebol nacional e internacional e volta a defender um clube do estado.

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O jogador, que atua principalmente pelos lados do ataque, mas foi anunciado como centroavante, chega para ser mais uma opção ofensiva do técnico Cristian de Souza visando à reta final da Série C do Campeonato Brasileiro.

Seu último clube foi o Binh Phuoc, do Vietnã. Antes, passou por equipes como Amazonas, Botafogo-SP, Remo e Campinense.

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Alex Sandro , contratacao , Santa Cruz
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