Santa Cruz anuncia contratação do atacante Alex Sandro

Natural de Petrolina, jogador de 30 anos volta a atuar no futebol pernambucano e estava atuando no Vietnã

Alex Sandro, novo atacante do Santa Cruz (Foto: Reprodução/SCFC)

O Santa Cruz oficializou, nesta quarta-feira (12), a contratação do atacante Alex Sandro.



Revelado pelo Petrolina, cidade onde nasceu, o pernambucano de 30 anos rodou pelo futebol nacional e internacional e volta a defender um clube do estado.



O jogador, que atua principalmente pelos lados do ataque, mas foi anunciado como centroavante, chega para ser mais uma opção ofensiva do técnico Cristian de Souza visando à reta final da Série C do Campeonato Brasileiro.



Seu último clube foi o Binh Phuoc, do Vietnã. Antes, passou por equipes como Amazonas, Botafogo-SP, Remo e Campinense.



O atacante Alex Sandro é o novo jogador do Santa Cruz para a sequência da Série C. Aos 30 anos, o atleta tem passagens por clubes como Cruzeiro, Remo, Botafogo-SP, Inter de Limeira e Amazonas, além de experiência internacional.



Bem-vindo, Alex Sandro! ????



Matéria completa:… pic.twitter.com/WCCQO0SmAm — Santa Cruz F.C. (@SantaCruzFC) August 12, 2026

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