Cassiano destaca versatilidade para atuar no ataque do Santa Cruz: "Vou agregar"
Novo reforço do Santa Cruz se colocou à disposição para jogar em qualquer posição ofensiva
Publicado: 12/08/2026 às 13:10
Cassiano, atacante do Santa Cruz (Foto: Reprodução/SCFC)
Apresentado oficialmente nesta quarta-feira (12), o atacante Cassiano já está regularizado e pode estrear pelo Santa Cruz.
O jogador de 25 anos se colocou à disposição para atuar contra o Maranhão, no próximo sábado (15), às 19h30, na Arena de Pernambuco.
“Continuei alguns trabalhos por fora. Estou preparado. Se o professor precisar de mim, vou estar à disposição”, disse.
Apesar de atuar primariamente como ponta direita, Cassiano afirmou que pode jogar em qualquer função do ataque.
“Se precisar de mim na esquerda, na frente de nove ou falso nove, o que precisar ali na frente, no ataque, a gente vai se adaptar e fazer bem feito. Vou agregar”, afirmou.
Números na temporada
O novo reforço coral estava no América-RN, onde fez 32 jogos, com sete gols marcados e três assistências. No Santa Cruz, ele espera manter o bom momento ofensivo.
“Os homens da frente têm a função de atacar e fazer gol. Da mesma forma que fiz lá, venho para tentar ajudar o Santa Cruz. Finalizando e fazendo gol, é isso que a gente precisa para subir”, declarou.
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