Líder de participações em gols, Ronald vive bom momento no Santa Cruz
Atacante marcou e deu assistência no empate diante do Botafogo-PB e foi o grande nome da partida fora de casa
Publicado: 10/08/2026 às 10:11
Ronald, atacante do Santa Cruz (Savyo Miguel/FPF)
Destaque no empate por 2 a 2 contra o Botafogo-PB, no último sábado (8), o atacante Ronald vive grande momento no Santa Cruz.
Líder de participações em gols do Tricolor na Série C, o jogador soma, segundo o site Sofascore, duas bolas na rede e três assistências nas 16 vezes em que atuou.
Anunciado em março após defender o Tombense, o jogador de 29 anos marcou o primeiro gol do Tricolor e, depois, acertou um belo cruzamento para a cabeçada de Eron, que deu números finais ao duelo.
O Santa Cruz volta a campo no próximo sábado (15), às 19h30, contra o Maranhão, na Arena de Pernambuco.
Siga o canal do Esportes DP no WhatsApp e receba todas notícias do seu time na palma da mão