Líder de participações em gols, Ronald vive bom momento no Santa Cruz

Atacante marcou e deu assistência no empate diante do Botafogo-PB e foi o grande nome da partida fora de casa

Ronald, atacante do Santa Cruz (Savyo Miguel/FPF)

Destaque no empate por 2 a 2 contra o Botafogo-PB, no último sábado (8), o atacante Ronald vive grande momento no Santa Cruz.

Líder de participações em gols do Tricolor na Série C, o jogador soma, segundo o site Sofascore, duas bolas na rede e três assistências nas 16 vezes em que atuou.

Anunciado em março após defender o Tombense, o jogador de 29 anos marcou o primeiro gol do Tricolor e, depois, acertou um belo cruzamento para a cabeçada de Eron, que deu números finais ao duelo.

O Santa Cruz volta a campo no próximo sábado (15), às 19h30, contra o Maranhão, na Arena de Pernambuco.



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