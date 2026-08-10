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Próximo do Santa Cruz, atacante Cassiano tem saída anunciada pelo América-RN

Jogador de 25 anos já tinha se despedido do clube de Natal e deve ser anunciado em breve pelo Tricolor

Ivan Mota

Publicado: 10/08/2026 às 11:05

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Cassiano em campo pelo América-RN/Gabriel Leite/América FC.

Cassiano em campo pelo América-RN (Gabriel Leite/América FC.)

O atacante Cassiano, que está muito próximo de ser anunciado como o novo reforço do Santa Cruz, teve sua saída confirmada pelo América-RN.

Em postagem nesta segunda-feira (10), o clube potiguar, que já foi eliminado da Série C, confirmou que quatro jogadores não defendem mais o Mecão, incluindo o ponta de 25 anos.

Veja também:

Cassiano disputou 32 jogos pelo clube potiguar na temporada, com sete gols e três assistências. Antes de defender o Dragão, teve uma passagem pelo futebol búlgaro, onde jogou pelo CSKA 1948.

O Santa Cruz volta a campo no próximo sábado (15), às 19h30, contra o Maranhão, na Arena de Pernambuco.

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América-RN , Cassiano , Cruz , D , Santa , Santa Cruz
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