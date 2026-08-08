Técnico do Santa Cruz analisa empate contra o Botafogo-PB: ‘Dois tempos distintos’

Tricolor teve melhora na segunda etapa e buscou resultado atuando fora de casa pela Série C do Campeonato Brasileiro

Cristian de Souza, técnico do Santa Cruz (Evelyn Victoria / Santa Cruz)

Em coletiva após o empate por 2 a 2 contra o Botafogo-PB neste sábado (8), Cristian de Souza, técnico do Santa Cruz, analisou o resultado fora de casa.

O Tricolor chegou a ficar duas vezes atrás do placar, mas buscou o ponto na Paraíba com gols de Ronald e Eron.

“Dois tempos distintos. Sabíamos da qualidade individual do Botafogo, e isso se comprovou dentro de campo. Tivemos alguns desequilíbrios no primeiro tempo e fomos envolvidos algumas vezes no meio de campo”, disse.

Com os dois tentos marcados na segunda etapa, o comandante mostrou felicidade com a postura do time nos 45 minutos finais.

“No segundo tempo, a gente voltou pisando no campo do adversário e querendo a bola. O jogo troca de controle, começamos a circular a bola e a gente busca por duas vezes o empate”, declarou.

Com apenas três jogos restantes, Cristian de Souza mostrou confiança na classificação para a fase decisiva da Série C.

“Buscamos um resultado importante contra um adversário que vinha de cinco vitórias seguidas. O nosso elenco está amadurecendo e criando cara de quem vai se classificar”, afirmou.

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