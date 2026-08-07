Santa Cruz acerta contratação do volante Arilson, ex-Vila Nova

Jogador de 32 anos já está realizando trabalhos físicos e foi elogiado pelo técnico Cristian de Souza

Arilson, novo reforço do Santa Cruz (Roberto Corrêa/VNFC)

O Santa Cruz acertou a contratação do volante Arilson, que estava no Betim-MG. O técnico Cristian de Souza confirmou a chegada do atleta em coletiva nesta sexta-feira (7).



“É um jogador experiente e tem uma característica que a gente repõe no elenco. A gente comemora a chegada dele. É um cara que tem uma boa liderança, e a gente precisa disso”, disse.



Aos 32 anos, o meio-campista disputou 18 jogos pelo clube mineiro em 2026, tendo entrado em campo pela última vez no dia 13 de julho.



Ao longo da carreira, Arilson acumula passagens por clubes como Vila Nova, Coritiba e Criciúma, onde atuou entre 2021 e 2023.



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