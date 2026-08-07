Técnico trata desentendimento com Alex Brasil como superado: "O mais importante é o Santa Cruz"
Cristian de Souza falou sobre o assunto em coletiva antes do duelo contra o Botafogo-PB
Publicado: 07/08/2026 às 11:55
Cristian de Souza e Alex Brasil (Evelyn Victoria/SCFC)
Em coletiva nesta sexta-feira (7), o técnico do Santa Cruz, Cristian de Souza, comentou sobre o desentendimento ocorrido com o executivo de futebol, Alex Brasil.
Segundo o comandante coral, que teve uma reunião com o dirigente e o presidente na última semana, o assunto já está superado.
“Temos personalidades fortes, mas nos respeitamos. Somos profissionais, somos homens e é dessa forma que a gente é conduzido. O mais importante é o Santa Cruz e a torcida”, disse.
Além disso, o treinador garantiu foco total na próxima partida, contra o Botafogo-PB, fora de casa, no próximo sábado (8), às 17h.
“Estamos trabalhando muito e é dessa forma que a gente conduziu a semana. Só falamos sobre o jogo contra o Botafogo-PB e o trabalho que a gente tem que fazer, cada um no seu setor”, declarou.
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