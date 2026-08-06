Série C: Santa Cruz entra na reta final da 1ª fase buscando classificação; veja cenários
Tricolor terá dois jogos em casa nas últimas quatro rodadas para seguir na luta pelo acesso à Série B
Publicado: 06/08/2026 às 14:50
Jogadores do Santa Cruz (Rafael Vieira/FPF)
A primeira fase da Série C do Campeonato Brasileiro entra em sua reta final, com apenas quatro rodadas restantes.
Atualmente na quinta colocação, o Santa Cruz quer cravar seu lugar entre os oito melhores para seguir na luta pelo acesso.
A Cobra Coral terá dois jogos seguidos na Arena de Pernambuco. Porém, terá como primeiro desafio o Botafogo-PB, atual terceiro colocado, fora de casa, no próximo sábado (8), às 17h, em um jogo que promete ser decisivo.
Hoje, o site Chance de Gol, especializado em probabilidades, coloca o Tricolor pernambucano com 87% de chances de avançar ao quadrangular decisivo.
Com 25 pontos, o time treinado por Cristian Souza precisaria, segundo os cálculos, chegar a pelo menos 30 pontos para ter 99,9% de chances de classificação.
Após o duelo na Paraíba, a equipe terá pela frente o Maranhão e o Caxias, na Arena de Pernambuco. O último citado segue também em busca da classificação, mas, atualmente, tem 21 pontos e ocupa a 10ª posição geral.
Na rodada final, o Santa Cruz encara o Anápolis fora de casa. A equipe goiana é a atual penúltima colocada, podendo chegar ao duelo já rebaixada.
Com isso, o Tricolor garante matematicamente sua vaga na próxima fase caso vença dois dos seus últimos quatro jogos.
Veja os próximos jogos do Santa Cruz:
- 16ª rodada – (08/08) – Botafogo-PB x Santa Cruz – 17h
- 17ª rodada – (15/08) – Santa Cruz x Maranhão – 19h30
- 18ª rodada – (22/08) – Santa Cruz x Caxias – 19h30
- 19ª rodada – (29/08) – Anápolis x Santa Cruz – 17h
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