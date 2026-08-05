Zagueiro William Alves e atacante Everaldo estarão presentes em evento que acontecerá na noite desta quarta-feira (5)

Santa Cruz inaugurou nova loja no Arruda (Evelyn Victória/Santa Cruz)

Santa Cruz inaugura nova loja no Arruda e terá sessão de autógrafos com jogadores

Zagueiro William Alves e atacante Everaldo estarão presentes no evento.

Na noite da última terça-feira (4), o Santa Cruz pré-inaugurou sua nova loja no Arruda.

Em evento que contou com a presença do presidente Bruno Rodrigues e de torcedores, o clube mostrou o novo espaço, feito em parceria com o Grupo Shalom.

"É importante esse pertencimento de ter uma loja lindíssima como essa. O torcedor já estava esperando muito por isso", disse o mandatário coral.

A loja do clube chegou a passar mais de seis meses fechada após o fim do contrato com a fornecedora Volt.

A loja será aberta ao público na manhã desta quarta-feira (5) e, a partir das 19h, contará com a presença do zagueiro William Alves e do atacante Everaldo, que participarão de uma sessão de autógrafos.

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