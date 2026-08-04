Presidente do Santa Cruz garante salários em dia com nova SAF: "Gerar tranquilidade ao elenco"

Jogadores do Santa Cruz (Rafael Vieira)

Vivendo um momento de transição envolvendo a SAF, o Santa Cruz vem enfrentando problemas financeiros. Porém, segundo o presidente Bruno Rodrigues, a chegada de novos investidores trará estabilidade.

Segundo o mandatário, o clube, que tem uma folha salarial de R$ 1,3 milhão, voltará a pagar os salários em dia com a nova SAF.

“Eu vou colocar os salários em dia dentro do campeonato, de uma forma ou de outra. Tenho que gerar tranquilidade ao meu elenco”, disse em entrevista ao Fórum Esportivo, da Rádio Jornal.

O presidente ainda aproveitou para elogiar o novo grupo que deve gerir a SAF, que será formado por Thairon Arruda e Danilo Caixero, ex-CEOs, respectivamente, de Botafogo e Lyon.

“O novo grupo da SAF é da bola, e tenho certeza de que será mais fácil de lidar”, afirmou.



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