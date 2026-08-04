Santa Cruz só voltará a jogar no Arruda na temporada 2027, diz presidente Bruno Rodrigues

Segundo presidente coral, mesmo com o Arruda liberado após vistoria, o Santa continuará atuando na Arena de Pernambuco devido à maior capacidade de público

Estádio do Arruda, casa do Santa Cruz (Rafael Vieira)

Sem receber partidas com público desde julho de 2025, o Arruda só deve voltar a ser utilizado pelo Santa Cruz para jogos oficiais em 2027. A informação foi repassada pelo presidente do clube, Bruno Rodrigues, nesta segunda-feira (3).

Segundo Bruno Rodrigues, a liberação por parte dos Bombeiros só deve ocorrer na reta final da Série C do Campeonato Brasileiro. Por conta da capacidade limitada de público, a equipe tricolor continuará jogando na Arena de Pernambuco.

“Com reformas pontuais, poderemos ter o estádio liberado com 20 mil torcedores. isso seria na reta final da Série C. Só que aí seria um público pequeno para o que devemos receber nos jogos decisivos atuando na Arena”, afirmou em entrevista ao Fórum Esportivo, da Rádio Jornal.

Na 5ª posição da primeira fase da competição, o Tricolor, que busca se manter no G8, entra em campo no próximo sábado (8), às 17h, contra o Botafogo-PB, o Almeidão, em João Pessoa.