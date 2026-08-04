Presidente do Santa Cruz detalha negociações da venda da SAF; veja detalhes
Presidente Bruno Rodrigues revelou possíveis novos investidores e os próximos passos para a implantação da SAF do Santa Cruz
Publicado: 04/08/2026 às 11:52
Bruno Rodrigues, presidente do Santa Cruz (Rafael Vieira)
O Santa Cruz segue buscando novos investidores para a venda da SAF. O presidente Bruno Rodrigues revelou evolução nas conversas com dois nomes com experiência no futebol nacional e internacional.
Em entrevista ao Fórum Esportivo, da Rádio Jornal, o mandatário contou quem deve comandar a SAF do Tricolor, após a saída do Grupo Cobra Coral Participações, que terá suas ações vendidas.
“Depois que ocorreram os problemas com a Cobra Coral e rompemos unilateralmente, recebemos a proposta do Grupo Matix, de Tairon Arruda, que estava no Botafogo (RJ), e Danilo Caixero, que era CEO do Lyon (da França). O lastro está sendo dado por investidores nacionais e internacionais”, disse.
Sem revelar valores, Bruno Rodrigues também mostrou confiança de que o acordo seja fechado o quanto antes. “Minha expectativa é que o acordo seja fechado em breve e o aporte chegue para quitar as dívidas de curto prazo”, revelou.
O presidente também frisou que os próximos passos para a nova SAF serão mais rápidos, sem a necessidade de passar pelo Conselho Deliberativo, para garantir, o quanto antes, a assinatura da proposta vinculante e receber o aporte financeiro inicial.
“A Matix queria fazer uma nova proposta pelo Santa Cruz e que a gente fizesse o distrato com a Cobra Coral. Só que eu convenci que a opção mais rápida era a troca de posições”, afirmou.
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