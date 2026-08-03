Beto Lago: "O fator casa virou um fardo para nossos times"

A fotografia das tabelas das Séries B e C escancara um diagnóstico indigesto: o fator casa virou um fardo sob o qual os três grandes do Estado estão tropeçando

Partida entre Santa Cruz x Figueirense (Paulo Paiva / FPF)

Historicamente, o futebol pernambucano construiu suas maiores glórias respaldado em uma premissa inegociável: jogar na Ilha do Retiro, nos Aflitos ou no Arruda sempre foi um pesadelo para qualquer visitante. A pressão sufocante e a simbiose entre time e torcida transformavam o Recife em um território hostil. Hoje, no entanto, a fotografia das tabelas das Séries B e C escancara um diagnóstico indigesto: o fator casa virou um fardo sob o qual os três grandes do Estado estão tropeçando.

A análise fria dos números expõe uma mediocridade coletiva como mandantes que corrói as pretensões de acesso de Sport, Náutico e Santa Cruz. Na Série B, o Sport ocupa uma modesta 10ª colocação no ranking dos donos da casa, acumulando parcos 48,48% de aproveitamento (16 pontos em 11 jogos). O Leão transformou a Ilha em um laboratório de empates: foram 7 igualdades diante de sua torcida. O time produz, martela, mas carece da contundência necessária para liquidar os confrontos.

Logo abaixo, o Náutico ostenta um cenário mais delicado. Em 15º como mandante, o Timbu venceu 4 jogos, mas foi derrotado em outros 4 nas 9 partidas disputadas nos Aflitos (48,15% de aproveitamento). Para quem precisa fazer do seu estádio o motor da campanha, perder quase metade dos jogos em casa é um atestado de vulnerabilidade que alimenta a desconfiança das arquibancadas.

O panorama não melhora ao descermos para a Série C. O Santa Cruz amarga a 15ª posição entre os mandantes da competição, somando apenas 10 pontos em 7 jogos no Arruda (47,6% de aproveitamento). Mais grave do que a pontuação é a escassez ofensiva: o Tricolor balançou as redes apenas 5 vezes em seus domínios, evidenciando uma incômoda incapacidade de se impor e criar volume de jogo.

Santa Cruz voa longe do Arruda

Longe do Recife, o Santa Cruz tem sido bem eficiente na Série C. O Tricolor ostenta a segunda melhor campanha como visitante na competição: 14 pontos somados em 8 jogos e quatro vitórias na bagagem. O aproveitamento de ponta e o saldo positivo de 3 gols mostram um time pragmático e fatal nos contra-ataques longe de seus domínios.

Como visitante, Leão é 6º e Timbu, 8º

O Leão ocupa a 6ª colocação entre os melhores visitantes da Série B. A receita para pontuar longe da Ilha do Retiro tem sido a solidez defensiva: sofreu apenas seis gols em nove partidas e perdeu somente duas vezes. O Timbu aparece em 8º, mas vive um paradoxo. Se o ataque funciona bem, com 16 gols marcados, a defesa compromete, já que sofreu 17 em 11 jogos.

Aprender a dominar seus alçapões

Mantendo esse rendimento como visitante, nossos clubes vão precisar mudar suas posturas dentro de casa. No futebol brasileiro, o acesso à Série B costuma ser construído com aproveitamento superior a 70% como mandante. Isso vale para a Série C, mesmo com o formato dividido entre turno único e quadrangular. Sport, Náutico e Santa Cruz precisam reaprender a transformar seus estádios em alçapões. Caso contrário, o restante da temporada será de sofrimento e risco para seus objetivos.

