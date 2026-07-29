Série B: confira as chances de Sport e Náutico para garantir vaga nos playoffs

Segundo portal estatístico, o Sport tem 22,6% e o Náutico, 12,9%, de chance de conseguir vaga no G-6, que disputará os playoffs decisivos da Série B

Sport e Náutico empataram em 3 a 3 no primeiro jogo da final do Pernambucano de 2026 (Paulo Paiva/Sport)

Após os jogos desta terça-feira (28), a 20° rodada da Série B chegou ao fim, ocasionando em algumas mudanças na tabela. O Juventude venceu o Avaí em Caxias e subiu da 5° para a 2° posição. Já o Fortaleza, que antes era o 6° colocado, agora se encontra confortável em 4° colocado na competição.

Os dois pernambucanos Sport e Náutico empataram nesta rodada. Porém, os resultados tiveram pesos diferentes.

Enquanto o torcedor do timbu comemorou o empate contra o líder Criciúma, jogando fora de casa, o rubro negro se decepcionou com mais um empate diante do Cuiabá, na Ilha do Retiro.

Chegado o fim da rodada, as chances de ambas as equipes estão baixas: O Sport se encontra em 10° colocado, com 29 Pontos, e o Náutico em 13°, com 25 pontos.

Chances do Sport

O Sport possui uma diferença de 4 pontos para o Novorizontino, equipe essa que abre a zona de playoffs. Em projeções realizadas pelo Chance de Gol, o rubro negro tem 22,6% de chance de playoffs.

Já para alcançar o segundo colocado Juventude a probabilidade é 1,7% para se classificar direto.

Chances do Náutico

O Náutico, mesmo ganhando um respiro nessa rodada com o empate do Athletic no jogo contra a Ponte Preta, não pode relaxar. A equipe se encontra no meio da tabela e qualquer resultado pode mudar o rumo neste campeonato.

Os alvirrubros têm com 12,9% de chance de se classificar no G-6 e ir para os playoffs, conforme o Chance de Gol.

Já com relação ao bloco de baixo da tabela, o Timbu está com 4,8% de chance de rebaixamento. Uma derrota no próximo jogo, contra o Atlético Goianiense, pode gerar mais dor de cabeça ao torcedor e aumento no percentual.

