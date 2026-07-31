Apresentado pelo Santa Cruz, atacante Jhoninha exalta oportunidade e diz já estar pronto para atuar

O jogador de 24 anos destacou o Santa Cruz como o maior desafio de sua breve carreira

Jhoninha, novo atacante do Santa Cruz (Evelyn Victória / Santa Cruz)

Vindo como primeiro reforço do Santa Cruz para a reta final da Série C, o atacante Jhoninha foi oficialmente apresentado nesta sexta-feira (31). Em entrevista coletiva no estádio do Arruda, o atleta de 24 anos exaltou a oportunidade de vestir a camisa coral.

Jhoninha enfatizou que terá o maior desafio da carreira no clube pernambucano. Ex-Velo Clube, o atleta também conta com passagens por Goiatuba, União São João, XV de Piracicaba, Marcílio Dias e Ferroviária em sua breve carreira.

“Para mim é um privilégio estar no Santa Cruz, um sonho antigo. Estou aqui para ajudar e poder dar o meu melhor por essa camisa. Com certeza, é o maior desafio da minha carreira. Sabemos do peso que é a camisa do Santa Cruz. Estou aqui para dar o meu melhor, com muito empenho e dedicação, e poder fazer bons jogos, conquistar a torcida e fazer história no objetivo, que é o acesso”, externou Jhoninha.

Chegando ao Tricolor do Arruda após disputar a Série D do Campeonato Brasileiro pelo Velo Clube, Jhoninha já conta com 23 jogos na atual temporada e realizou o seu último jogo no dia 12 de julho. Segundo o próprio atleta, ele está apto a atuar de maneira imediata no Santa Cruz.

“A concorrência é natural, estou aqui para disputar espaço e brigar pelo meu lugar. Temos uma semana cheia para nos preparar. Eu venho de competição e acho que já dá para estar como opção no banco. E, se precisar de mim, entrar e poder corresponder”, explicou o recém-chegado.

O novo reforço já deverá ser relacionado no próximo compromisso coral na Terceirona, quando visita o Botafogo-PB no dia 8 de agosto. Além de Jhoninha, o clube tricolor segue monitorando contratações no mercado e busca a viabilidade de trazer mais opções para o elenco na briga pelo acesso à Série B.



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