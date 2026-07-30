Bruno Rodrigues banca permanências de técnico e executivo no Santa Cruz: "Divergências pontuais"

O presidente do Santa Cruz disse ter contornado a situação e fez questão de exaltar o trabalho dos dois profissionais no clube

Cristian de Souza, técnico, executivo, Alex Brasil e Bruno Rodrigues, presidente do Santa Cruz (Evelyn Victoria/SCFC)

Após um forte desentendimento interno e indefinição quanto ao futuro da relação de Cristian de Souza e Alex Brasil no Santa Cruz, ambos os profissionais permanecem no clube. A decisão foi bancada pelo presidente Bruno Rodrigues, que conversou com as partes e contornou a situação.

Em entrevista à Rádio Jornal nesta quinta-feira (30), o mandatário coral revelou os bastidores de sua decisão. Bruno Rodrigues tratou o ocorrido como algo natural do futebol e fez questão de exaltar o trabalho do treinador e do executivo no Santa Cruz.

“Foi uma questão de divergências pontuais, coisa natural do futebol. Eu entendi que são pontos de vistas divergentes, mas são coisas corriqueiras do futebol. Os dois profissionais permanecem no clube, ambos têm a minha total confiança. Conversei com os dois pessoalmente e, depois, separadamente também. A gente entendeu que a importância desse momento e a responsabilidade com o Santa Cruz e o acesso, a gente não pode deixar coisas menores interferirem neste processo”, externou Bruno Rodrigues.

“São pessoas adultas e profissionais muito relevantes, que têm grandes serviços prestados ao Santa Cruz. Estou muito satisfeito com a entrega dos dois. A gente superou essa página e os dois profissionais permanecem no clube, com o mesmo objetivo que é o acesso. Eu respeito demais a posição de cada um, mas o importante é ter maturidade e responsabilidade com o clube. E tenho certeza que os dois tiveram para manter essa unidade do clube no momento”, concluiu.

Após o imbróglio, o elenco do Santa Cruz retornou aos treinamentos normais nesta quinta-feira, no Arruda. A Cobra Coral só volta a campo no dia 8 de agosto, quando visita o Botafogo-PB em confronto direto na parte de cima da Série C.



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