Evandro Carvalho revela detalhes da nova SAF do Santa Cruz; confira

Presidente da Federação Pernambucana de Futebol, Evandro Carvalho, teve uma reunião com executivos do novo grupo que pretende assumir o futebol do clube

Estádio do Arruda, casa do Santa Cruz (Rafael Vieira)

"Guardada a sete chaves", a nova Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do Santa Cruz teve alguns detalhes revelados pelo presidente da Federação Pernambucana de Futebol, Evandro Carvalho. O dirigente concedeu entrevista ao jornalista Jorge Soares, da Rádio Clube, nesta quinta-feira (30), e citou uma reunião na sede da FPF, que contou com a presença do presidente Bruno Rodrigues, do presidente do Conselho Victor Pessoa de Melo e do ex-CEO do Botafogo Thairo Arruda.

“Concluímos a tratativa formal e a operação jurídica esportiva que é indispensável e antecede a publicização da SAF. Tive o prazer de receber na Federação ontem (quarta) Bruno, Vitor e Thairo Arruda, que passa a ser agora o executivo da SAF do Santa Cruz. O presidente Bruno (Rodrigues) me disse que concluiu e Thairo confirmou as negociações, mencionando também que já tinha providenciado o recurso mínimo para iniciar a transição, além de enquadrar a SAF dentro da questão jurídica, econômica financeira da CBF", afirmou Evandro Carvalho.

O mandatário da FPF também revelou detalhes financeiros da Recuperação Judicial do clube. “O Santa Cruz tem hoje na Recuperação Judicial dentro do processo confessado pelo clube à justiça algo em torno de R$ 8 milhões que ele precisaria quitar. Consegui junto da CBF para reduzir para R$ 2.800”, disse Evandro.

Ainda segundo o presidente da FPF, a oficialização, lançamento e formalização da nova SAF do Santa Cruz deve durar 30 dias. “Bruno (Rodrigues) me disse que dentro de 30 dias estará apto e Thairo confirmou. O Santa Cruz vai então decidir o modelo interno que ele vai fazer, se irá encaminhar novamente ao Conselho Deliberativo", afirmou Evandro.

Novos investidores



Depois de anunciar a saída da Cobra Coral Participações do projeto de Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do Santa Cruz, a diretoria coral agiu rápido nos bastidores para a captação de novos investidores.

Entre os articuladores do negócio estão Thairo Arruda, executivo que atuou como CEO do Botafogo durante a vitoriosa campanha dos títulos da Libertadores e do Campeonato Brasileiro de 2024, e Vinicius Diniz, empresário que já conhecia os bastidores do clube por ter participado do início das tratativas com a Cobra Coral Investimentos no ano passado.











