Bastidores do Santa Cruz: divergências entre diretor e treinador crescem; entenda

Cristian de Souza e Alex Brasil (Evelyn Victoria/SCFC)

O ambiente nos bastidores do Santa Cruz ganhou atenção em meio à preparação para o próximo compromisso na Série C. O desgaste na relação entre o executivo de futebol Alex Brasil e o técnico Cristian de Souza aumentou após a derrota para o Figueirense, no último fim de semana, e agora a permanência de ambos no clube depende de uma decisão do presidente Bruno Rodrigues.

De acordo com informações antecipadas pela Rádio Jornal e apuradas pelo Diario de Pernambuco, Bruno Rodrigues, que retorna de São Paulo após compromissos relacionados à Sociedade Anônima do Futebol (SAF), será o responsável por definir os próximos passos do departamento de futebol coral. A tendência é que o mandatário tenha de optar por um dos lados dentro da estrutura do clube.

Relação desgastada

As divergências entre Cristian de Souza e Alex Brasil não são recentes. Nos últimos dias, porém, o clima entre treinador e executivo se deteriorou ainda mais, principalmente após o revés diante do Figueirense.

O episódio mais recente aconteceu durante o treinamento realizado na terça-feira (28), no Estádio do Arruda. Um atrito envolvendo um jogador, integrantes da comissão técnica e membros da diretoria contribuiu para ampliar o desgaste interno e aumentar a instabilidade no futebol tricolor.

Decisão nas mãos do presidente

Com o cenário de indefinição, a continuidade tanto de Cristian de Souza quanto de Alex Brasil ainda não está assegurada. A palavra final será do presidente Bruno Rodrigues, que deverá avaliar o momento do clube e decidir qual caminho seguir para a sequência da temporada.

Procurados pela reportagem do Diario de Pernambuco, Alex Brasil e Bruno Rodrigues não se manifestaram até a publicação desta matéria. O espaço segue aberto para posicionamentos.

Apesar da instabilidade nos bastidores, o Santa Cruz segue vivo na briga pelo acesso à Série B. A equipe ocupa atualmente a quinta colocação da Série C do Campeonato Brasileiro, com 24 pontos, apenas três a menos que o líder Brusque.