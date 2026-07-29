'Está difícil propor o jogo': Cristian de Souza admite dificuldades ofensivas do Santa Cruz

Cristian de Souza, técnico do Santa Cruz ( Paulo Paiva/FPF)

O Santa Cruz terá um período valioso para reajustar os ponteiros dentro de campo. Sem compromissos até o dia 8 de agosto, quando visita o Botafogo-PB, às 17h, no Almeidão, em confronto direto no topo da tabela, o Tricolor do Arruda ganha exatamente duas semanas de interrupção no calendário da Série C.

Apesar do tropeço em casa na última rodada, que custou duas posições na classificação, a equipe coral permanece consolidada na zona de avanço à próxima fase. O Tricolor do Arruda ocupa a 5ª colocação, com 24 pontos, mantendo três de vantagem sobre o Ypiranga-RS, nono colocado e primeiro clube fora do G-8. Para o técnico Cristian de Souza, o intervalo no calendário chega em momento oportuno para trabalhar a grande carência do time: a construção de jogadas no ataque e o rendimento como mandante.

O comandante coral não escondeu o diagnóstico sobre os problemas que a equipe enfrenta ao atuar diante de sua torcida e apontou o equilíbrio geral da competição como fator complicador.

“A estatística traduz a dificuldade que a nossa equipe tem de propor o jogo dentro dos seus domínios. Isso é muito claro, é muito latente. Mas também é uma característica da competição. O Inter de Limeira também lidera o campeonato e o aproveitamento dele em casa é bastante baixo. Existe hoje essa discrepância entre jogar fora e jogar em casa”, analisou o treinador.

Segundo o comandante tricolor, a ansiedade em assumir o protagonismo da partida tem cobrado um preço alto no desempenho dentro de campo.

“Está difícil propor o jogo. As equipes acabam se apressando, tomando muita decisão errada, e o adversário fica numa situação mais confortável, de jogar em transição e contra-ataque”, destacou.

Se por um lado o sistema defensivo já demonstra uma identidade consolidação sob o seu comando, o setor de criação e finalização permanece como a principal meta de evolução nessas duas semanas de treinos intensos.

“Temos que trabalhar, melhorar e evoluir. Eu acredito que nos aspectos defensivos a gente já tem uma cara, uma identidade. Não escondo de vocês a questão ofensiva: agora é a bola chegar mais dentro da área, cruzar mais perto do gol adversário. Esse é o nosso desafio desde que eu cheguei aqui”, ressaltou.

Projeção para a reta final do G-8

Consciente da oscilação dos concorrentes e da margem curta na pontuação, Cristian de Souza reforçou que a briga pelas vagas da próxima fase até a reta final.

“É uma competição definida pelo equilíbrio. Como eu falo desde que cheguei, os oito colocados vão ser definidos nas últimas rodadas. Não vai ser diferente”, finalizou.

