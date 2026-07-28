Pausa na Série C: veja as três prioridades do Santa Cruz até o jogo contra Botafogo-PB

Cristian de Souza, técnico do Santa Cruz (Paulo Paiva/FPF)

O Santa Cruz terá um período valioso para reajustar os ponteiros dentro e fora de campo. Sem compromissos até o dia 8 de agosto, quando visita o Botafogo-PB, às 17h, no Almeidão, em duelo direto no topo da tabela, o Tricolor do Arruda ganha exatamente duas semanas de interrupção no calendário da Série C do Campeonato Brasileiro. Um respiro necessário para uma maratona de resoluções que envolve a gestão financeira, a reformulação no planejamento de mercado e o encaixe do setor ofensivo.

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Fora dos gramados, a prioridade máxima da diretoria coral é estancar as pendências com o elenco profissional. A cúpula de futebol corre contra o tempo para realizar uma "ginástica financeira" e quitar os débitos acumulados: o clube deve dois meses de direito de imagem ao grupo, além de valores pendentes referentes a 13º salário e férias da temporada passada. A organização das contas é vista como chave para manter o ambiente blindado nesta reta final da primeira fase, garantindo foco total nos objetivos de acesso.

Mudar de postura: mercado vira urgência

A escassez de peças e a movimentação dos concorrentes diretos no G-8 forçaram uma mudança nos planos do Santa Cruz. Anteriormente, a diretoria assegurava que novas contratações só seriam realizadas após a regularização irrestrita da folha salarial. No entanto, a realidade do campo falou mais alto após a derrota por 1 a 0 para o Figueirense, no último sábado (25).

Logo após o apito final, o executivo de futebol Alex Brasil confirmou a reavaliação de rota e admitiu a necessidade imediata de encorpar o grupo comandado por Cristian de Souza.

"Estamos trabalhando isso, eu posso garantir ao torcedor. A gente vai procurar no mercado, a gente está atento. Nós estamos com o elenco reduzido realmente. Mas a gente tem conversado constantemente junto com todos, e dentro de uma realidade, a gente vai dar mais opções para o professor", explicou o executivo.

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Cristian de Souza busca resgatar o volume ofensivo

Dentro das quatro linhas, o principal desafio de Cristian de Souza será desatar o nó do ataque. Alvos de críticas desde o início da temporada, os centroavantes corais vêm sofrendo com a falta de suprimento na frente. Contra o Figueirense, o camisa 9 tricolor deixou o campo sem nenhuma oportunidade clara de finalização, um padrão que o próprio treinador reconheceu e pretende corrigir no período de treinos.

Para o comandante, a seca dos homens de área é reflexo de um time que produz pouco volume e raramente explora o fundo do campo para alimentar a grande área.

"Essa cobrança em cima dos nossos centroavantes vem desde o início do ano. Eles estão buscando, tentando dar sua entrega na questão da marcação, no empenho tático, mas nosso time ainda produz pouco para um nove jogar. Nosso time ainda tem muita dificuldade dessa bola chegar ao fundo e ser cruzada dentro da área", analisou o técnico. "Se você olhar (contra o Figueirense), não vi no jogo uma possibilidade do nove finalizar. Isso é uma marca em casa, é uma dificuldade que a gente está tendo."

Situação na tabela e decisão em João Pessoa

Mesmo com o tropeço no Arruda na última rodada, que custou duas posições na classificação, o Santa Cruz se mantém consolidado na zona de avanço à próxima fase. O Tricolor ocupa a 5ª colocação, com 24 pontos, mantendo três pontos de vantagem sobre o Ypiranga-RS, nono colocado e primeiro clube fora do grupo dos oito classificados.

Com tempo para trabalhar a parte física, tática e emocional, o elenco tricolor projeta a volta aos gramados diante do Botafogo-PB como um verdadeiro "jogo de seis pontos", capaz de dar tração definitiva à caminhada coral rumo ao mata-mata do acesso.

