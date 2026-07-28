Botafogo-PB x Santa Cruz terá torcidas dos dois clubes no Almeidão, confirma MP da Paraíba

Torcida do Santa Cruz ( Rafael Vieira)

A presença da torcida do Santa Cruz está confirmada para a partida diante do Botafogo-PB, marcada para o dia 8 de agosto, no Estádio Almeidão, em João Pessoa, pela 16ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. A definição foi tomada nesta terça-feira (28), durante reunião do Núcleo do Desporto e Defesa do Torcedor do Ministério Público da Paraíba (Nudetor/MPPB), que estabeleceu o plano de segurança para o confronto.

Apesar da liberação das torcidas dos dois clubes, as principais organizadas seguem proibidas de comparecer ao estádio. Pelo lado do Santa Cruz, a Inferno Coral não poderá participar da partida. Já o Botafogo-PB não contará com integrantes das organizadas Jovem e Fúria.

Carga de ingressos e escolta para a torcida coral

O Santa Cruz terá direito a uma carga de 2.400 ingressos para o setor visitante. Além disso, foi definido que os torcedores tricolores serão escoltados pelas forças de segurança de Pernambuco até a divisa com a Paraíba. A partir desse ponto, a Polícia Militar da Paraíba e a Polícia Rodoviária Federal assumirão a condução da caravana até o Estádio Almeidão.

A reunião contou com representantes da Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal, Corpo de Bombeiros, Botafogo-PB e Federação Paraibana de Futebol (FPF-PB), que discutiram medidas para minimizar riscos de confrontos entre torcedores.

Reconhecimento facial e fiscalização reforçada

Como parte do esquema de segurança, integrantes cadastrados da Inferno Coral não poderão adquirir ingressos para a partida. O reconhecimento facial será utilizado nos acessos ao estádio para impedir a entrada de membros da organizada.

Além disso, qualquer material que identifique a uniformizada, como camisas, bandeiras ou faixas, será proibido em um raio de cinco quilômetros do Almeidão. A mesma determinação será aplicada aos integrantes das organizadas Jovem e Fúria, ligadas ao Botafogo-PB.